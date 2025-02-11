Дети появившиеся в результате ЭКО после смерти отца смогут претендовать на наследство родственников

«Я видел несколько различных вариантов данных договоров с данными лицами, где есть вопрос, хотите ли вы, чтобы вас считали отцом в будущем рожденных детей в рамках данного материала. Некоторые говорят “да”, некоторые говорят “нет”. То есть в дальнейшем предстоит доказывать — хотел он этого, либо не хотел. Но, не будем скрывать, что не все лица сдают свой биоматериал для того, чтобы сохранить его. Много людей пытаются просто заработать на этой процедуре», — добавил Бендер.