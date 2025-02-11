Дети появившиеся в результате ЭКО после смерти отца смогут претендовать на наследство родственников

Пересмотр норм о страховых выплатах
Ранее Конституционный суд России постановил, что дети, зачатые с помощью ЭКО после смерти отца, имеют право на пенсию по потере кормильца. Это решение стало результатом жалобы жительницы Санкт-Петербурга Марии Щаниковой, которая родила близнецов, используя замороженные клетки своего покойного мужа.
После отказа пенсионного фонда в выплатах, основанного на действующем законодательстве, Щаникова обратилась в КС, который признал, что текущие нормы нарушают конституционные права детей. В результате суд предписал назначать пенсии этим детям, а также инициировать изменения в закон «О страховых пенсиях».
Возможные изменения в наследственном праве
Практикующий юрист и специалист в области медицинского права Андрей Бендер в беседе с ВФокусе Mail обратил внимание, что Конституционный суд не дал положительного решения о том, что женщина имеет право на получение страховых выплат за детей, зачатых путем ЭКО. Тем не менее, суд указал, что текущая норма, предполагающая, что отец должен содержать детей, не соответствует действительности потому как весь биоматериал подтверждает факт отцовства и не имеет значения, каким способом зачат ребенок. Либо прямым способом, естественным способом, либо способом при помощи ЭКО.
«Вопрос не будет стоять жив он на сегодняшний день, каким образом данные дети появились. То есть, данная норма будет пересмотрена. Естественно, в положительную сторону и будет утверждено в рамках закона, что дети будут являться прямыми наследниками детьми и будут иметь право на все социальные выплаты, полагающиеся им при потере кормильца», — рассказал он.
Бендер подчеркнул, что новое законодательство может существенно изменить подход к наследственным делам. «Открывается еще один вопрос, который на сегодняшний день не разбирался, а именно в рамках Семейного права и в рамках Наследственного права, где тоже должна будет учитываться данная категория детей, рожденных в рамках ЭКО», — отметил он.
Юрист пояснил, что если мужчина, который не был расписан с женщиной, сдал свой биоматериал и подтвердил отцовство, это открывает возможность для его гражданской жены подать в суд на пересмотр ранее полученного наследства. Дети, рожденные по ЭКО, могут стать основанием для восстановления сроков исковой давности, что станет неожиданностью для тех, кто уже вступил в право наследования.
Возможности для мошенников
Юрист также указал на возможные сложности, связанные с правами на биоматериал. При сдаче биоматериала в клиниках подписываются документы, в которых указывается, кто может воспользоваться этим материалом. Вопрос о том, хотел ли донор быть отцом для будущих детей, может стать предметом спора.
«Я видел несколько различных вариантов данных договоров с данными лицами, где есть вопрос, хотите ли вы, чтобы вас считали отцом в будущем рожденных детей в рамках данного материала. Некоторые говорят “да”, некоторые говорят “нет”. То есть в дальнейшем предстоит доказывать — хотел он этого, либо не хотел. Но, не будем скрывать, что не все лица сдают свой биоматериал для того, чтобы сохранить его. Много людей пытаются просто заработать на этой процедуре», — добавил Бендер.
Ранее американская биотехнологическая компания Gameto объявила о первом в мире родившемся ребенке, который был зачат при помощи инновационной технологии. Новый подход получил название Fertilo, он безопаснее и доступнее для женщины.