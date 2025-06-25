Дети «Оземпика»: как лекарство от диабета сокращает жизнь людей в погоне за похудением

Сколько людей пострадало из-за «Оземпика»
В феврале текущего года американское управление по контролю за продуктами и лекарствами, а также британская национальная служба здравоохранения синхронно опубликовали статистику по «Оземпику» и его аналогам. Цифры пугающие. В 2018—2024 гг. оземпикоподобные препараты стали причиной как минимум 244 смертей и свыше 10 400 госпитализаций только в США и Великобритании.
Наиболее известной стала печальная история 56-летней фермерши Триш Вебстер из Австралии. Она принимала «Оземпик», чтобы похудеть перед свадьбой дочери, хотела влезть в любимое платье. За пять месяцев приема препарата, страдая от постоянных тошноты, рвоты и диареи, она сбросила 16 килограмм. А потом, за несколько дней до бракосочетания, Триш упала с коричневой пеной изо рта и умерла, не приходя в сознание. Врачи зафиксировали причину смерти как «острое желудочно-кишечное заболевание».
Список выявленных побочек от семаглутида — это активное вещество «Оземпика» и ему подобных — растет: в 2022 году добавилось заболевание желчного пузыря, в позапрошлом году — кишечная непроходимость, причина гибели австралийки Триш Вебстер; в этом году, скорее всего, добавится слепота; идут споры о включении паралича желудка, тромбоза и даже суицидальных мыслей. А ведь в инструкции побочек уже прописано немало: диарея, рвота, слабость, головокружение и редко панкреатит. И это помимо того факта, что у мышей в лабораторных условиях от «Оземпика» развивался рак поджелудочной железы.
Первый иск против производителей оземпикоподобных веществ подали пару лет назад, сейчас таких исков в одной Америке почти две тысячи, и наверняка их станет еще больше. Юристы, почувствовав запах наживы, завлекают потенциальных клиентов с помощью рекламы.
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Что такое «Оземпик» и почему он стал таким популярным
«Оземпик» появился в 2017 году как лекарство от сахарного диабета 2-го типа. Его активное вещество, семаглутид, замедляет движение пищи через пищеварительную систему, таким образом поддерживая чувство сытости и стабильный уровень сахара в крови при гораздо меньшем количестве съеденной пищи. Препарат отпускается в виде инъекций, которые надо колоть через шприц-ручку. Производитель — датский фармгигант Novo Nordisk. Благодаря своей эффективности «Оземпик» обрел популярность среди страдающих диабетом, его стали назначать врачи по программам медстраховки. Недостатка в лекарстве тогда не было.
Ситуация изменилась после Метрополитенского бала костюмов 2022 года в Нью-Йорке, где всех сразила Ким Кардашьян, которая похудела на 7 килограмм за три недели, чтобы надеть легендарное платье Мэрилин Монро. Пошли слухи, что ей помог «Оземпик». Следом большие статьи выкатили гламурные издания Cut и Variety: со ссылками на неких влиятельных людей они рассказывали об артистах и бизнесменах, которые массово худеют на «Оземпике», покупая его нелегально за бешеные деньги, но не признаются в этом.
— Звезды внезапно похудели на несколько размеров и теперь выглядят инстаграм-версией себя, — восторженно подхватили тему остальные СМИ.
Чудеса преображения, по сообщениям СМИ, показали Адель и Лана Дель Рей, сменившие бодипозитив на идеальные пропорции, Кристина Агилера и Опра Уинфри, умудрившиеся откатить внешность эдак лет на двадцать, Джона Хилл и Адам Ламберт, похудевшие до неузнаваемости. Признались в употреблении «Оземпика» и аналогов единицы: Илон Маск, Джереми Кларксон, Кэти Бейтс и еще максимум десяток звезд.
Самое страшное, что случилось с богачами, — это оземпик-фейс Шэрон Осборн, у которой из-за быстрого похудения обвисла кожа на лице, критическое обезвоживание младшей сестры Кейт Мосс, которая при весе в 60 кило вколола себе дозу препарата, предназначенную для диабетиков весом 100+ килограмм.
Еще судачили о снижении либидо. Такой слух появился после жалобы жениха Кристины Агилеры на отсутствие у них нормальной сексуальной жизни после ее похудения.
Про серьезные побочки не писали вовсе либо писали вяло. Неудивительно, что, глядя на похорошевших знаменитостей, простые американцы, а вслед за ними и весь мир, бросились колоть «Оземпик», покалечив себя и спровоцировав дефицит этого лекарства для диабетиков.
Худеющие «простолюдины» не учли важное: калифорнийские и нью-йоркские небожители принимали препарат под надзором целой гвардии личных медиков, потому и не столкнулись с опасными побочками.
«Словно черные тучи опустились»
В прошлом году после уколов «Оземпика» и аналогов ослепли девять американцев. Большинство именно худело, а не лечилось от диабета. В одном случае диагностировали макулопатию (поражение сетчатки), во втором — папиллит (неврит глаза), в оставшихся семи — НАПИН (неартеритная ишемическая передняя оптическая нейропатия, при которой блокируется приток крови к зрительному нерву).
65-летняя Силетт Митчелл из Карлсбада заметила легкую размытость зрения через три месяца после приема препарата. У нее появились мутные тени сначала в одном, а потом втором глазу. Окончательно Митчелл ослепла за доли секунды, когда играла с внуками: «Словно черные тучи опустились». На следующий день врач сообщил ей, что она потеряла зрение навсегда.
57-летний Джеймс Норрис из Роксбери не ослеп, но теперь не может делать простые повседневные вещи без помощи жены, не говоря о том, чтобы читать или водить машину. 56-летняя Шерил Бови из Уинстон-Сейлема проснулась слепой на один глаз после первой же инъекции «Оземпика». Это побудило ее отказаться от лекарства, и через пару месяцев зрение вернулось. Тогда Бови рискнула продолжить лечение и спустя полторы недели ослепла на другой глаз.
В Гарвардской медицинской школе сейчас изучают связь между принятием препарата и потерей зрения. Первые же исследования показали, что «Оземпик» учетверяет риск развития НАПИН у обычных людей и умножает на семь у людей с ожирением. Врачи предполагают, что причиной может быть повреждение кровеносных сосудов.
— Однако абсолютный риск оценивается как крайне низкий, проблемы со зрением будут у одного человека из 10 тысяч, — утверждает фармаколог Университета Южной Дании Эмма Симонсен. Под ее руководством проведено серьезное испытание препарата, в котором приняли участие свыше 61 377 страдающих диабетом датчан и норвежцев, у 32 на фоне принятия «Оземпика» начал развиваться НАПИН.
Регуляторные органы уже порекомендовали включить слепоту в список побочек к «Оземпику» и аналогам.
Паралич желудка и еда через зонд
В прошлом году ученые Университета Британской Колумбии обнаружили, что у людей, принимающих для похудения «Оземпик», в 9,1 раза чаще развивается панкреатит, в 4,22 раза чаще — непроходимость кишечника и в 3,67 раза чаще — гастропарез (ведущий к параличу желудка). Панкреатит и непроходимость кишечника уже включены в побочки, а паралич желудка до сих пор нет.
56-летней Дане Филмор из Коламбуса прописали инъекции «Оземпика» для лечения диабета. На второй год у женщины началась непрекращающаяся тошнота. Ей поставили диагноз «гастропарез». Став слишком слабым, чтобы переваривать и продвигать еду в кишечник, ее мышечный орган теперь опорожняется большими непереработанными порциями, вызывая хаотичную диарею. Бедная Филмор отныне не ест твердую пищу, ее рацион состоит из протеиновых коктейлей и желе. Это навсегда. По сути, у нее пожизненный понос.
Такой же диагноз у 49-летней домохозяйки Жаклин Барбер из Луисвилла. Из-за гастропареза она похудела с 100 до 40 килограмм и не может самостоятельно передвигаться. Ее зубы крошатся под воздействием желудочной кислоты. Кормят Барбер через зонд. Боится остаться инвалидом на всю жизнь и 23-летняя Бри Хэнд из Понка-Сити, она вообще умерла бы от гастропареза, обратись к медикам хотя бы на день позже. Только в США таких случаев десятки, эти люди подали иски к производителям.
Однако пока что врачи склоняются, что паралич желудка встречается слишком редко и его не стоит включать в побочки. Также они хотят разделить понятия паралича и гастропареза.
— Хотя риск и повышен, проценты все равно довольно низкие. А гастропарез — это модный научный термин, обозначающий замедление работы кишечника. Это ожидаемый эффект. Нам нужно лучше определить этот термин, чтобы он был менее пугающим для пациентов. Это не паралич, — настаивает доктор медицины и представитель Общества по борьбе с ожирением Беверли Чанг.
Novo Nordisk, производитель «Оземпика», считает все обвинения насчет паралича желудка беспочвенными. Нет пока намерения вносить в перечень побочек и тромбоз, несмотря на то что, по данным исследования 2021 года, применение «Оземпика» увеличивает риск его развития на 266%. Противники включения тромбоза говорят, что виноват не препарат, а ожирение и неподвижность.
Дети «Оземпика», или Нежданная беременность
Самый неожиданный побочный эффект «Оземпика» — беременность. Одни женщины радуются, что благодаря препарату им удалось зачать ребенка после долгих бесплодных лет, другие жалуются, что нежелательно забеременели, несмотря на прием противозачаточных. Феномен назвали «Дети “Оземпика”». Подобных сообщений сотни в соцсетях, есть даже тематические группы.
Широко разошелся в Сети случай 42-летней жительницы Флориды Аманды Бриерли. Она принимала «Оземпик» для лечения резистентности к инсулину, вызванной синдромом поликистозных яичников. Через месяц ее менструальный цикл восстановился «как по часам» после нескольких лет нарушения. Еще через девять месяцев Бриерли забеременела — для нее и мужа это стало шоком, учитывая, что врачи уверяли их, что она абсолютно бесплодна после ее последней беременности с высоким риском более двух десятилетий назад.
Есть два объяснения феномену: во-первых, снижение веса корректирует гормональный дисбаланс, тем самым повышая фертильность, во-вторых, лекарства могут снижать эффективность противозачаточных таблеток.
Из-за растущего числа сообщений о неожиданных беременностях компания Novo Nordisk создала реестр, чтобы пациенты могли информировать ее об этих случаях напрямую. Сейчас проводятся дополнительные исследования «Оземпика» на беременных. Их завершат к августу 2027 года.
— А пока последствия для людей непонятны. Тесты, сделанные ранее на беременных животных, выявили риски для плода. Возможны дефицит массы тела и иные аномалии, — приводит слова врачей журналист телеканала Fox Джессика Формозо.
Тяжелые мысли
Самая малоисследованная побочка от «Оземпика» и аналогов — появление суицидальных мыслей. Ее выявили в прошлом году ученые, проанализировав базу данных Всемирной организации здравоохранения, в которой отслеживаются реакции на лекарства.
Исследователи обнаружили, что количество сообщений о суицидальных мыслях у людей, употребляющих семаглутид, на 45% выше, чем у тех, кто выбрал препараты старого поколения. При этом авторы исследования признаются, что результаты исследования могут быть предвзяты, поскольку основаны на самоотчетах пациентов, подверженных влиянию СМИ.
Поначалу Европейский комитет по оценке рисков фармаконадзора исключал связь между суицидальными мыслями и приемом «Оземпика». Но сейчас, под давлением научного сообщества, вновь задумался.
Что с «Оземпиком» в России
Елена Малышева, ведущая программы «Жить здорово» рассказала в одном из выпусков, что еженедельно делает себе тот самый укол.
— То, что писалось о негативных последствиях «Оземпика», — это не более чем журналистские попытки собрать аудиторию. Журналистике свойственно нагнетать страх. Это революционные лекарства, которые позволяют человеку похудеть. Более того, этот класс лекарств снижает риски рака толстого кишечника, болезни Альцгеймера, сердечно-сосудистых болезней, инфаркта и инсульта, — уверена доктор Малышева. Она оговорилась, что речь идет о приеме под присмотром врача, то есть как у голливудских звезд либо у реальных диабетиков.
Имеется пример Даны Борисовой. Она попала в больницу из-за «Оземпика», на котором сбросила 7 килограммов. Ее постоянно тошнило, начала развиваться слепота, кружилась голова, были обмороки. Борисова сама рассказала об этом в шоу Андрея Малахова.
В оземпиковой худобе светская пресса подозревала Иду Галич, Настю Ивлееву, Джигана, Сергея Бурунова, Наталью Максимову, Михаила Гуцериева, Виктора Вексельберга, Василия Вакуленко, Анастасию Решетову и Михаила Галустяна.
В середине 2010-х испытания семаглутида в России для гражданина РФ закончились трагически — раком. Истец обратился в суд с иском к ответчику о признании незаконным отказа в возмещении вреда, причиненного здоровью застрахованного лица, участвовавшего в клиническом исследовании лекарственного препарата семаглутид для медицинского применения; взыскании в возмещение вреда. В период проведения клинических исследований ему был причинен серьезный вред, выразившийся в ухудшении здоровья, повлекшем за собой установление инвалидности, что подтверждается справкой. Решения суда в Сети затем были потерты, но сохранились в вэбархиве.
В России официального «Оземпика» нет, есть «серые» поставки. Наличие у датской Novo Nordisk патента на него не помешало появлению наших дженериков. «Геофарм» выпустил «Семавик», «Промомед Рус» — «Квинсенту» и «Велгию», ПСК «Фарма» — «Инсудайв».
По данным деловой прессы, компания Novo Nordisk пришла к решению не судиться с российскими производителями, а договариваться о выплатах ей как правообладателю.
В 2024 году российский рынок аналогов «Оземпика» увеличился трехкратно, составив в сумме 10,5 млрд рублей. Средняя стоимость упаковок — около 5,5 тысячи рублей.
Несмотря на взлет продаж отечественных «оземпиков», потребители сохранили интерес к оригиналу. Это видно из данных поисковых запросов «Яндекса». Каждый месяц датский «Оземпик» пытаются найти и купить 300−400 тысяч наших сограждан. Как результат, расцвел черный рынок контрафакта и подделок.
Наш корреспондент нашел в базе московских судов дело Арсена Карапетяна и Мери Меликян, аптекарей, которые поставили на поток торговлю фальсифицированным недоброкачественным «Оземпиком». Фальшивка выдавалась за арабскую локализованную версию препарата. Купить можно было самовывозом и доставкой курьером. Под суд Карапетян и Меликян пошли, когда один из покупателей отравился и едва не умер, использовав их средство. Фемида дала аптекарям по шесть лет тюрьмы условно плюс назначила штрафы и компенсации.
Сейчас на маркетплейсах без проблем можно найти некий «Турбо Оземпик», который выпускается в капсулах под видом пищевых добавок без рецепта. По мнению экспертов Ассоциации организаций экспертизы качества лекарственных средств, этот препарат распространяется незаконно, на самом деле является БАДом, имеет все признаки контрафактной продукции и может быть опасен для здоровья.
Были случаи, когда покупателям предлагали купить оригинальный «Оземпик» с рук от имени аптек и кидали на деньги.
Как бы ни был опасен оригинал, подделки еще опаснее. Только в прошлом году в Америке от них погибло 10 человек и еще 100 были госпитализированы.
Выводы
В 2023-м Novo Nordisk ненадолго стала самой дорогой компанией Европы, а ее глава Ларс Йоргенсен был признан человеком года по версии Financial Times. Прибыль фармгиганта, по последней отчетности, выросла на 20%, до 100 млрд долларов в год. Говорят, «Оземпик» может стать самым продаваемым препаратом за всю историю фармакологии. The Wall Street Journal вторит, что к 2035 году подобные лекарства (включая Wegovy и Mounjaro) будет употреблять до 7% населения США — около 24 млн человек.
При всех рисках «Оземпика», однако, необходимо признавать, что это первое сравнительно безопасное средство для реального ограничения веса — множество «высушенных» российских и иностранных селебрити тому свидетельство. Но прибегают к этому препарату от диабета, скорее, от безысходности или лени, поскольку поймать в этой лотерее негативный побочный эффект не так уж сложно, к тому же не изучены долгосрочные последствия.
Петр Егоров, Тарас Подрез