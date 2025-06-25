Дети «Оземпика»: как лекарство от диабета сокращает жизнь людей в погоне за похудением

Такой же диагноз у 49-летней домохозяйки Жаклин Барбер из Луисвилла. Из-за гастропареза она похудела с 100 до 40 килограмм и не может самостоятельно передвигаться. Ее зубы крошатся под воздействием желудочной кислоты. Кормят Барбер через зонд. Боится остаться инвалидом на всю жизнь и 23-летняя Бри Хэнд из Понка-Сити, она вообще умерла бы от гастропареза, обратись к медикам хотя бы на день позже. Только в США таких случаев десятки, эти люди подали иски к производителям.