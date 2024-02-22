Дети — отцам. Когда родители могут требовать алименты от детей

Согласно российскому семейному законодательству, взрослые трудоспособные совершеннолетние дети несут обязанность по содержанию своих нетрудоспособных родителей, рассказала aif.ru адвокат Московской коллегии адвокатов «Рубикон» Виктория Шевцова. По ее словам, в случае отсутствия согласия в вопросах содержания родителей с них могут быть взысканы алименты, в том числе и в судебном порядке.
«В п. 7−9 постановления Пленума Верховного суда от 26.12.2017 № 56 предусмотрено, что для возможности требовать алименты от детей родитель должен принадлежать к одной из трех категорий: быть инвалидом I, II и III группы; быть пенсионером по старости; достичь возраста 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Если родитель или оба родителя соответствуют перечисленным критериям, они имеют право подать на выплату алиментов со стороны взрослых трудоспособных детей», — пояснила Шевцова.
Юрист уточнила, что обязанность по выплате алиментов оценивает суд на основании реальной нуждаемости родителя в дополнительных средствах. В частности, оцениваются доходы и расходы родителя. Например, 70-летний военный пенсионер с пенсией в размере 50 тыс. руб. вряд ли сможет добиться выплаты алиментов.
«При оценке материального положения родителя учитываются не только размер пенсии, но и все виды доходов и имущества, включая банковские вклады, ценные бумаги, доли в бизнесе, недвижимость, автомобили и так далее. Например, было бы странным получение алиментов пожилым человеком, у которого есть 10 млн руб. в банке, две квартиры и престижный автомобиль, доходы от бизнеса», — сказала Шевцова.
Сам факт наличия у нетрудоспособного родителя прав на получение алиментов еще не означает, что на практике он сможет этими правами воспользоваться, подчеркнула юрист. Соответствующее решение примет суд, который учтет и материальное положение взрослого ребенка, например — наличие у последнего собственных несовершеннолетних детей, обязательства по алиментам и так далее. Кроме того, алименты на родителей назначаются не в виде процентов от дохода, как в случае с алиментами на детей, а в виде некоей фиксированной суммы, как правило не очень большой.
Ранее адвокат Анна Аржанникова раскрыла, как увеличить алименты на ребенка. По ее словам, алименты могут быть взысканы в процентном соотношении к заработку, в твердой денежной сумме, а также в процентах и в твердой сумме одновременно. Расчет такой: на содержание одного ребенка направляется 25% ежемесячного дохода работника; на двоих детей — 33%; на троих и более детей — 50% дохода.