Дети — отцам. Когда родители могут требовать алименты от детей

Сам факт наличия у нетрудоспособного родителя прав на получение алиментов еще не означает, что на практике он сможет этими правами воспользоваться, подчеркнула юрист. Соответствующее решение примет суд, который учтет и материальное положение взрослого ребенка, например — наличие у последнего собственных несовершеннолетних детей, обязательства по алиментам и так далее. Кроме того, алименты на родителей назначаются не в виде процентов от дохода, как в случае с алиментами на детей, а в виде некоей фиксированной суммы, как правило не очень большой.