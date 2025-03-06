Дети от 10 до 18 лет смогут круглый год ездить на поездах за полцены

До сих пор порядок предоставления льгот зависел от возраста детей. Кроме того, скидка действовала только с сентября по май для школьников, которые получают очное образование. При этом надо было каждый раз предоставлять справку из школы. Для остальных учащихся, включая студентов техникумов и колледжей, таких льгот не было.