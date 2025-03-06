Дети от 10 до 18 лет смогут круглый год ездить на поездах за полцены

Дети от 10 до 18 лет смогут круглый год ездить на поездах дальнего следования за полцены. Правительство установило скидку в размере 50% вне зависимости от места и формы обучения.
«Теперь сделаем такую льготу круглогодичной и распространим для всех ребят от десяти до 18 лет вне зависимости от места и формы обучения. Никаких подтверждающих документов из учебных заведений предоставлять не потребуется», — сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства (цитата по «Интерфаксу»).
Правило будет распространяться на купейные, плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования всех категорий, за исключением скоростных.
«Благодаря принятому решению проезд по железной дороге для родителей с детьми станет доступнее, и, соответственно, как следствие, семьи смогут чаще путешествовать по стране, что особенно актуально во время летних каникул», — отметил премьер.
До сих пор порядок предоставления льгот зависел от возраста детей. Кроме того, скидка действовала только с сентября по май для школьников, которые получают очное образование. При этом надо было каждый раз предоставлять справку из школы. Для остальных учащихся, включая студентов техникумов и колледжей, таких льгот не было.