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Дети от 10 до 18 лет смогут круглый год ездить на поездах за полцены

Правительство установило 50% скидку вне зависимости от места и формы обучения.

Источник: Пресс-служба Председателя Правительства России

Дети от 10 до 18 лет смогут круглый год ездить на поездах дальнего следования за полцены. Правительство установило скидку в размере 50% вне зависимости от места и формы обучения.

«Теперь сделаем такую льготу круглогодичной и распространим для всех ребят от десяти до 18 лет вне зависимости от места и формы обучения. Никаких подтверждающих документов из учебных заведений предоставлять не потребуется», — сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства (цитата по «Интерфаксу»).

Правило будет распространяться на купейные, плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования всех категорий, за исключением скоростных.

«Благодаря принятому решению проезд по железной дороге для родителей с детьми станет доступнее, и, соответственно, как следствие, семьи смогут чаще путешествовать по стране, что особенно актуально во время летних каникул», — отметил премьер.

До сих пор порядок предоставления льгот зависел от возраста детей. Кроме того, скидка действовала только с сентября по май для школьников, которые получают очное образование. При этом надо было каждый раз предоставлять справку из школы. Для остальных учащихся, включая студентов техникумов и колледжей, таких льгот не было.