Дети могут усваивать информацию, не сосредотачиваясь на учебе

Исследователи отмечают, что селективное внимание, то есть умение концентрироваться на какой-то одной деятельности и игнорировать отвлекающие факторы, у детей формируется постепенно. Оно созревает лишь к началу взрослой жизни. Дело в том, что мозг ребенка обрабатывает информацию, которая находится вне зоны активного внимания, наравне с той, что попадает в фокус. В связи с этим дети могут хорошо усваивать языки, звучащие вокруг. Иными словами, они могут усваивать новое, не особо концентрируясь на материале. Взрослые же игнорируют то, что не находится в фокусе их внимания.