Дети могут усваивать информацию, не сосредотачиваясь на учебе

К такому выводу пришли ученые из Университета Торонто в Канаде. Их статья опубликована в журнале Psychological Science. Исследователи решили выяснить, как дети и взрослые усваивают визуальную информацию. Ученые провели два эксперимента. В первом участников попросили внимательно изучить рисунки знакомых предметов. Во втором добровольцев попросили игнорировать изображения и сосредоточиться на другом задании. После каждого эксперимента участники должны были как можно быстрее опознать фрагменты ранее увиденных картинок.
Оказалось, что дети усваивают информацию одинаково хорошо в обоих случаях. Взрослые показывали лучшие результаты, если их просили сосредоточиться на рисунках. Иными словами, внимание и сосредоточенность детей не сильно влияли на их способности к обучению.
Исследователи отмечают, что селективное внимание, то есть умение концентрироваться на какой-то одной деятельности и игнорировать отвлекающие факторы, у детей формируется постепенно. Оно созревает лишь к началу взрослой жизни. Дело в том, что мозг ребенка обрабатывает информацию, которая находится вне зоны активного внимания, наравне с той, что попадает в фокус. В связи с этим дети могут хорошо усваивать языки, звучащие вокруг. Иными словами, они могут усваивать новое, не особо концентрируясь на материале. Взрослые же игнорируют то, что не находится в фокусе их внимания.
Данные ученых могут изменить подход к обучению. Причем и детей, и взрослых. Например, в работе с малышами важно учитывать пользу игровой формы и вовлечения через среду. Взрослым важна изначальная четкая постановка целей и задач.
«В отличие от взрослых, которые фильтруют получаемую информацию через призму своих целей и задач, дети впитывают буквально все вокруг, будто совсем не прилагая к этому усилий», — сказал автор исследования Марли Тандок.
Зачастую родители, пытаясь помочь детям в учебе, делают уроки вместе с ними. Однако эксперты призывают этого не делать. Лучше, по их мнению, правильно организовать процесс выполнения «домашки».