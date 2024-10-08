Детеныши некоторых акул пожирают друг друга в утробе матери

Как пишет Science Focus, в зависимости от вида новорожденные акулы могут выглядеть совершенно по-разному. Они могут быть размером с человеческую ладонь, как у мелкопятнистых кошачьих акул, у них могут быть длинные тела, сопоставимые с длиной человеческих рук, как у песчаных тигровых акул.
Последние представляют собой один из немногих видов, у которых оплодотворенные яйца вылупляются прямо внутри самки, а затем развиваются в ее матке. Нерожденные эмбрионы часто питаются оплодотворенными яйцами, это наблюдается у более чем 12 видов. Однако с эмбрионами песчаной тигровой акулы все еще суровее. Ультразвуковое сканирование показывает, что эмбрионы, плавающие внутри матки самки, охотятся друг за другом.
В итоге акулы-матери рожают одного или двух огромных детенышей — победителей смертельной внутриутробной битвы. Благодаря своим размерам особи защищены от многих хищников. Однако таких акул легко поймать рыболовными сетями. Исследователи отмечают, что песчаные тигровые акулы сейчас на грани вымирания.
В новом исследовании ученые хотели больше узнать о поедании песчаными акулами друг друга. Ученые изучили тела акул, запутавшихся в рыболовных сетях вокруг Южной Африки. Пойманные беременные самки песчаной тигровой акулы различались по количеству вынашиваемых ими эмбрионов. На более позднем сроке их было меньше, а на раннем — больше.
Исследователи секвенировали ДНК нерожденных детенышей и установили отцовство каждого из них. Анализ показал, что самки песчаных тигровых акул, как и многие другие виды, за сезон спариваются сразу с несколькими самцами, а потому у эмбрионов могут быть разные отцы. В пометах из пяти, шести или семи детенышей эмбрионы были получены как минимум от двух отцов. При этом пометы всего двух детенышей были потомством одного отца.
Ученые предполагают, что у детенышей от одного отца есть некое преимущество над своими единокровными братьями и сестрами. Именно эти особи в конечном итоге выходят победителями «смертельной внутриутробной битвы».
Вероятно, это связано с тем, что они первыми оплодотворяются и становятся самыми большими. Это дает им преимущество в охоте на братьев и сестер. Это также может быть стратегией, которую самки используют для выбора хороших партнеров. Акуле не нужно быть разборчивой и отбиваться от всех самцов, которые хотят с ней спариться, потому что сперма самого высокого качества, скорее всего, произведет самые приспособленные эмбрионы, которые затем с большей вероятностью выживут внутри нее и уплывут в океан.
Существуют в этом мире и другие необычные акулы. Так, биологи открыли новый вид акулы-молот.