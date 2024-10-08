Детеныши некоторых акул пожирают друг друга в утробе матери

Вероятно, это связано с тем, что они первыми оплодотворяются и становятся самыми большими. Это дает им преимущество в охоте на братьев и сестер. Это также может быть стратегией, которую самки используют для выбора хороших партнеров. Акуле не нужно быть разборчивой и отбиваться от всех самцов, которые хотят с ней спариться, потому что сперма самого высокого качества, скорее всего, произведет самые приспособленные эмбрионы, которые затем с большей вероятностью выживут внутри нее и уплывут в океан.