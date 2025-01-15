Детеныш королевского краба стал героем соцсетей: видео

Детеныши животных часто выглядят очаровательно и сегодня, в эпоху соцсетей, умиляют пользователей интернета по всему миру.
Маленького крабика случайно выловили дайверы в Мексиканском заливе: команда Национального управления океанических и атмосферных исследований США доставала образцы мезофотических и глубоководных кораллов для лабораторного выращивания.
Вместе с кораллами аквалангисты достали со дна и мусор, который там оказался — пластиковый пакет, который они нашли на глубине 1060 метров. Вместе с пакетом на поверхность случайно подняли и новорожденного краба. Малыша сразу сняли его на видео и выложили в соцсетях. Историей краба поделился портал IFLScience.
Королевские крабы до сих пор остаются малоизученными созданиями: они живут в Атлантическом океане на глубине от 640 до 2700 метров. Панцирь взрослых особей имеет грушевидную форму и покрыт шипами для защиты от хищников.
Малыш-краб уже нашел целый океан поклонников: видео с ним в Инстаграме (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) собрало 290 тысяч лайков за неделю, а многие поклонники уже успели создать фан-арт с крабом.
Ранее рассказывали про еще одного очаровательного детеныша: пингвиненка Плюшку, которого заново научили ходить в британском зоопарке.