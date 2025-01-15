Детеныш королевского краба стал героем соцсетей: видео

Вместе с кораллами аквалангисты достали со дна и мусор, который там оказался — пластиковый пакет, который они нашли на глубине 1060 метров. Вместе с пакетом на поверхность случайно подняли и новорожденного краба. Малыша сразу сняли его на видео и выложили в соцсетях. Историей краба поделился портал IFLScience.