Детективы, фантастика и кино: чем мировая культура обязана Эдгару По

Сам Хичкок, кстати, в юности тоже сочинял рассказы, явно подражая По: к примеру, «Газ» 1919 года. На женщину в районе Мон-Мартра нападает группа мужчин, она пытается сбежать, не может вырваться, ее связывают и обездвиженную кидают в реку: жертва не может выпутаться и тонет… после чего заканчивается действие снотворного у стоматолога, и очнувшаяся от галлюцинаторного сна пациентка слышит: «полсоверена, пожалуйста».