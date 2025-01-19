Детективы, фантастика и кино: чем мировая культура обязана Эдгару По

Американский писатель и поэт Эдгар Аллан По родился 216 лет назад: 19 января 1809 года. Читателям он знаком прежде всего по стихотворению «Ворон» и нескольким коротким рассказам — например, «Колодец и маятник», «Убийство на улице Морг» и «Золотой жук».
Литературоведы могут также вспомнить концепцию «единства эффекта», гласящую, что каждая деталь формы и содержания произведения должна быть направлена на одно ощущение читателя, чтобы добиться максимальной поэтической выразительности.
По прожил недолгую жизнь — всего 40 лет — и оставил после себя не слишком много текстов. Кроме того, он всю жизнь с трудом сводил концы с концами, страдал от карточных долгов, болезней и алкоголизма.
Тем не менее наследие, которое автор оставил миру, трудно переоценить: оно окружает каждый день. Даже тех, кто вовсе не собирался увлекаться литературой эпохи романтизма.
Рассказы По — это целые жанры в миниатюре: из них родились детективы, фантастика, ужасы, мистика и многое другое. В подборке — лишь несколько известных творцов, которых вдохновил Эдгар По.
Артур Конан Дойл
«Объясните мне, ради бога, свой метод, — настаивал я, — если он у вас есть и если вы с его помощью так безошибочно прочли мои мысли».
Эта цитата — вовсе не очередной восторг доктора Ватсона по поводу дедуктивного метода Шерлока Холмса, а слова рассказчика из «Убийства на улице Морг», который поражается аналитическому уму его нового друга, французского аристократа и детектива Огюста Допена.
Допен появился всего в трех рассказах По — «Убийство на улице Морг», «Похищенное письмо» и «Тайна Мари Роже» — но образ гениального сыщика, который легко распутывает непостижимые загадки и затем раскрывает свои мысли изумленному читателю, стал основой для целого жанра детектива.
С большой вероятностью можно утверждать, что По вдохновил не только Конан Дойла, но Шерлок Холмс кажется наиболее прямым потомком Допена, а его автор прямо называл Эдгара По «отцом детектива».
Писатели вынуждены идти узкой тропой, постоянно различая следы прошедшего перед ними Эдгара По.
Жюль Верн
Далекие морские путешествия и новейшие транспортные средства — фирменный почерк не только фантастов XIX века, но и Эдгара По: «Рукопись, найденная в бутылке», рассказывает о далеком плавании, а рассказ «Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля» посвящен путешествию воздушного шара на Луну (и в нем даже появляется инопланетянин).
Одно из самых неоднозначно принятых сочинений По — «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима», — которое начинается как плавание в трюме корабля и постепенно превращается в фантастическое произведение.
Повесть восхитила сразу нескольких ключевых фантастов позапрошлого столетия: Жюль Верн написал ее прямое продолжение «Ледяной сфинкс», а Герберт Уэллс делал много отсылок на нее в своих «Хребтах Безумия».
Многие другие идеи Жюля Верна тоже можно увидеть уже в рассказах По.
Говард Филлипс Лавкрафт
Создатель жанра хтонического ужаса считал, что его чудища своим существованием обязаны именно По: он посвятил ему целую главу своего эссе «Сверхъестественный ужас в литературе».
Некоторые рассказы По обладают едва ли не абсолютным совершенством художественной формы, что делает их настоящими маяками в области малой прозы.
Лавкрафт отмечал все ту же «Рукопись, найденную в бутылке» и «Падение дома Ашеров», но идею непостижимого сверхъестественного ужаса можно встретить и в «Заживо погребенных» или «Черном коте».
Альфред Хичкок
Один из величайших режиссеров и создатель «саспенса» (или напряжения) в кино писал: «Я невольно сравниваю то, что пытался выразить в фильмах, с тем, что Эдгар Аллан По выразил в своих рассказах».
Смесь детектива, ужасов, психологического триллера и атмосферы неуверенности — именно такое ощущение создавал в своих фильмах Хичкок, и именно их можно увидеть в самых разных рассказах По, будь то детективные или мистические произведения.
Сам Хичкок, кстати, в юности тоже сочинял рассказы, явно подражая По: к примеру, «Газ» 1919 года. На женщину в районе Мон-Мартра нападает группа мужчин, она пытается сбежать, не может вырваться, ее связывают и обездвиженную кидают в реку: жертва не может выпутаться и тонет… после чего заканчивается действие снотворного у стоматолога, и очнувшаяся от галлюцинаторного сна пациентка слышит: «полсоверена, пожалуйста».
Владимир Набоков
Известный российский и американский писатель вдохновлялся не только стилистикой, но и личной жизнью автора «Ворона». Оставшись без денег, Эдгар По некоторое время жил у родной тетушки, Марии Клемм.
Там он познакомился и влюбился в дочь хозяйки и его собственную кузину Вирджинию: на момент знакомства писателю было 26 лет, а девочке 12. Союз с Вирджинией Эдгар По заключил публично и по обоюдному согласию, а сложился он все же удачнее истории «Лолиты», жизнь По стала одной из историй, вдохновивших Набокова на написание своего самого знаменитого романа.
Об этом говорит даже его герой, Гумберт Гумберт: «Лолиты бы не оказалось никакой, если бы я не полюбил в одно далекое лето одну изначальную девочку. В некотором княжестве у моря (почти как у По)».
Эдогава Рампо
Таро Хираи — японский писатель и критик, а также один из родоначальников жанра детектива в Японии. Писатель основал клуб японских детективных писателей и стал его президентом.
Но всю жизнь он был известен под другим именем — еще в юности Таро так очаровался рассказами Эдгара Аллана По, что взял его имя на японский манер, превратив три слова в имени в два.
Первым его произведением Эдогавы Рампо стал рассказ «Медная монета», а его следующие сочинения многократно экранизировались: например, они легли в основу мистических детективов «Черная ящерица» и «Слепое чудовище».