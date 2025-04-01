Детей ждет новая программа в лагерях

В детских лагерях теперь будут воспитывать по-новому: соответствующий закон вступает в силу с 1 апреля.
Программу, сформированную в соответствии с законом, разработало Министерство просвещения РФ — что именно в ней будет, рассказал ТАСС.
Как пишут авторы документа, программа «направлена на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России».
Авторы постарались учесть разный возраст и другие особенности детей, посещающих лагеря. Вот что будут воспитывать в детях:
- патриотизм;
- уважение к многообразию культур в России;
- социальную ответственность;
- личностные качества, способствующие успешной социализации;
- экологическое сознание;
- эстетический вкус;
- уважительное отношение к труду;
- укрепление ценности семьи.
Для младших групп детей (7−11 лет) приоритетом заявлено усвоение базовых норм поведения и культурно-исторических традиций, для среднего школьного возраста (11−14 лет) — развитие социально значимых и ценностных отношений, а для старшеклассников (15−17 лет) — развитие гражданской зрелости, формирование ответственности за свои поступки и ответственный выбор дальнейших жизненных направлений.
Кроме того, у программы будет три обязательных блока, которые необходимо в нее включить:
- «Мир». Этот блок предполагает организацию конструкторской, исследовательской и проектной деятельности, просмотр научно-популярных фильмов, встречи с интересными людьми, дискуссионные клубы;
- «Россия». Этот блок включает церемонию подъема (спуска) государственного флага, тематические занятия о героизме и мужестве, встречи с героями России, участие в проекте «Без срока давности» и литературные вечера;
- «Человек». Этот блок включает спортивные мероприятия и профилактику травли ребенка, а еще профилактические воспитательные мероприятия по борьбе с алкоголизмом, табакокурением и деструктивной деятельностью, а также в области антитеррористической и антиэкстремистской безопасности.
Кроме этого, запланированы тематические занятия, посвященные профессиональным праздникам и памятным датам.
Ранее рассказывали, как лучше всего отдохнуть в Сочи в 2025 году.