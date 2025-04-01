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Детей ждет новая программа в лагерях

Минпросвещения утвердило новую программу воспитательной работы в учреждениях.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

В детских лагерях теперь будут воспитывать по-новому: соответствующий закон вступает в силу с 1 апреля.

Программу, сформированную в соответствии с законом, разработало Министерство просвещения РФ — что именно в ней будет, рассказал ТАСС.

Как пишут авторы документа, программа «направлена на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России».

Авторы постарались учесть разный возраст и другие особенности детей, посещающих лагеря. Вот что будут воспитывать в детях:

  • патриотизм;
  • уважение к многообразию культур в России;
  • социальную ответственность;
  • личностные качества, способствующие успешной социализации;
  • экологическое сознание;
  • эстетический вкус;
  • уважительное отношение к труду;
  • укрепление ценности семьи.

Для младших групп детей (7−11 лет) приоритетом заявлено усвоение базовых норм поведения и культурно-исторических традиций, для среднего школьного возраста (11−14 лет) — развитие социально значимых и ценностных отношений, а для старшеклассников (15−17 лет) — развитие гражданской зрелости, формирование ответственности за свои поступки и ответственный выбор дальнейших жизненных направлений.

Кроме того, у программы будет три обязательных блока, которые необходимо в нее включить:

  • «Мир». Этот блок предполагает организацию конструкторской, исследовательской и проектной деятельности, просмотр научно-популярных фильмов, встречи с интересными людьми, дискуссионные клубы;
  • «Россия». Этот блок включает церемонию подъема (спуска) государственного флага, тематические занятия о героизме и мужестве, встречи с героями России, участие в проекте «Без срока давности» и литературные вечера;
  • «Человек». Этот блок включает спортивные мероприятия и профилактику травли ребенка, а еще профилактические воспитательные мероприятия по борьбе с алкоголизмом, табакокурением и деструктивной деятельностью, а также в области антитеррористической и антиэкстремистской безопасности.

Кроме этого, запланированы тематические занятия, посвященные профессиональным праздникам и памятным датам.

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