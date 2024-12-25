Детей в Арктике научат как вести себя при встрече с белым медведем

Уроки рассчитаны на детей разного возраста. Участие в них принимают волонтеры «Чистой Арктики», руководители регионов арктической зоны. Мероприятия проекта «Медвежий патруль» объединили 150 школьников, рассказали в «Национальных проектах».
Ребятам рассказывают, почему белоснежный хищник, несмотря на свою опасность, является ценным представителем фауны и находится под охраной не только в России, но и в мире. На уроках дети узнают, как можно мирно сосуществовать с животным и избежать конфликта с ним, какие правила нужно соблюдать туристам во время путешествия по Арктике.
Для снижения вероятности нападения белого медведя на человека необходимо устранить мусорные свалки, удалив их на 8−10 км от населенных пунктов, а также очистить старые свалки, сжигая отходы или храня их в герметичных контейнерах. Важно обеспечить освещение на улицах и в местах скопления людей, особенно в условиях полярной ночи, и создать систему экстренного оповещения о появлении медведя. Рекомендуется организовать группу подготовленных людей с транспортом и средствами отпугивания медведей в сезоны их активности, а также избегать одиночных прогулок и контактов с этими животными.
«Образовательная программа — одна из важнейших составных частей проекта “Медвежий патруль”. Знать правила необходимо с детства, поэтому профилактике в этом вопросе отводится особое значение», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.
Проект «Медвежий патруль» стартовал в начале года во всех арктических регионах, где обитает белый медведь. Его инициировала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Проект поддержал Президент России Владимир Путин. Оператором «Медвежьего патруля» стала АНО «Чистая Арктика».
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