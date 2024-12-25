Детей в Арктике научат как вести себя при встрече с белым медведем

Для снижения вероятности нападения белого медведя на человека необходимо устранить мусорные свалки, удалив их на 8−10 км от населенных пунктов, а также очистить старые свалки, сжигая отходы или храня их в герметичных контейнерах. Важно обеспечить освещение на улицах и в местах скопления людей, особенно в условиях полярной ночи, и создать систему экстренного оповещения о появлении медведя. Рекомендуется организовать группу подготовленных людей с транспортом и средствами отпугивания медведей в сезоны их активности, а также избегать одиночных прогулок и контактов с этими животными.