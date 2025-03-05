Десяток российских регионов предупредили об опасной погоде

«В целом ситуация в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах характеризуется сильным ветровым режимом, это касается и Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестана», — добавил Вильфанд. В Калмыкии 5 и 6 марта порывы ветра достигнут 26 метров в секунду, в западных районах Ставропольского края — 30 метров в секунду. Ветер также усилится в Краснодарском крае, до 21−26 метров в секунду, и в Республике Алтай, до 23 метров в секунду.