Десятки тысяч мигрантов были выдворены из России в 2025 году

«За [первые] 11 месяцев 2025 года принудительно выдворено за пределы Российской Федерации 54,4 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства», — сообщили в ФССП журналистам ТАСС. Для сравнения, за тот же период 2024 года судебные приставы сопроводили за пределы России 79 тысяч иностранцев.