Десятки тысяч мигрантов были выдворены из России в 2025 году

«За [первые] 11 месяцев 2025 года принудительно выдворено за пределы Российской Федерации 54,4 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства», — сообщили в ФССП журналистам ТАСС. Для сравнения, за тот же период 2024 года судебные приставы сопроводили за пределы России 79 тысяч иностранцев.
С 5 февраля 2025 года изменился порядок принятия решений о выдворении нарушителей миграционного режима. Полномочия о депортации перешли от судов к должностным лицам МВД.
Ранее Верховный суд РФ разъяснял, что иностранцев, неоднократно нарушавших административное и уголовное законодательство, могут депортировать с последующим запретом на въезд, даже при наличии семьи — граждан РФ. Ранее российские власти уже последовательно выдворяли иностранцев, нарушающих миграционное законодательство.