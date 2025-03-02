Десять явных признаков того, что домашний питомец вас любит

Если у вас есть домашний питомец, вы наверняка хоть раз задумывались: «а любит ли он меня?». Ветеринары рассказали The Mirror признаки того, что животное на самом деле испытывают теплые чувства к своему хозяину.
Знаки любви собак
Хвост собаки
Самый простой способ понять, любит вас собака или нет, — посмотреть на ее хвост. Если она виляет им из стороны в сторону, слегка приподняв его, это значит, что она счастлива и довольна.
Если она ведет себя так, когда вы только появляетесь перед ней, значит, вы точно ей нравитесь.
Взгляд и щедрость
Если собака в течение продолжительного времени поддерживает зрительный контакт с вами и делится игрушками, значит, она вас очень любит.
Тактильный контакт
Хорошим знаком ветеринары называют моменты, когда собаки прижимаются к вам или опираются на вас. Обычно они делают это рядом с людьми, с которыми им очень комфортно.
Точно так же, если вы видите, что ваша собака ходит за вами из комнаты в комнату, скорее всего, она просто проявляет свою привязанность и хочет быть рядом с вами.
Защита людей и эмоции
Собаки также инстинктивно защищают людей, которых любят, поэтому, если ваш питомец выглядит так, будто охраняет вас, это может быть проявлением ее преданности. Она может даже «разговаривать» с вами, лая или скуля, чтобы выразить свои эмоции.
Быстрая реакция
Другие признаки того, что ваша собака вас любит, — подпрыгивание, хорошая реакция на ваши команды или копирование вашей мимики.
Признаки любви кошек
Что касается кошек, они менее экспрессивны, чем собаки, однако они все равно известны тем, что умеют проявлять привязанность. Эксперты подтверждают, что эти животные способны устанавливать невероятно тесные связи с людьми. Понимание сигналов питомцев может помочь определить, когда они несчастны или больны.
Взгляд кошки
Поскольку животные часто общаются с помощью мимики и глаз, если кошка медленно моргает, это может означать, что она доверяет вам и испытывает к вам привязанность.
Положение хвоста
Если кошка высоко поднимает хвост при виде вас, значит она, скорее всего, счастлива, что вы находитесь рядом.
Тактильный контакт и мурлыканье
Если кошка трется о вас головой или утыкается ей в вас, значит, она считает вас одним из своих собратьев.
Также о любви говорит мурлыканье кошки, когда она находится рядом с вами.
Показ живота
Возможно, вы замечали, что кошка, находясь рядом с вами, переворачивается на спину и складывает передние лапы на груди.
Когда кошка показывает вам свой живот, это тоже может быть хорошим знаком, так как она демонстрирует вам свою уязвимость.
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