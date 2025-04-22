Десять самых известных работ Зураба Церетели

Несмотря на критику мастер получил мировую славу, а его скульптуры заняли свое место во многих городах России и мира.
Одним из самых известных творений скульптора в мире является монумент «Добро побеждает Зло». Он был открыт в 1990 году перед зданием ООН в Нью-Йорке. 16-метровая скульптура изображает Георгия Победоносеца, попирающего дракона. Сам дракон сделан из частей советских ракет СС-20 и американских «першингов», уничтоженных в соответствии с договором между США и СССР об ограничении стратегических наступательных вооружений.
В 2006 году в США появился памятник жертвам терактов 11 сентября 2001 года — «Слеза скорби». Автор предлагал установить монумент на месте двух башен-близнецов. Но американской общественности эта идея не понравилась. В итоге 30-метровую скульптуру поставили в городе Байонн, расположенном напротив места трагедии, на противоположном берегу Гудзона.
Другой памятник жертвам терроризма Церетели создал для Москвы в 2010 году. Мемориал «Детям Беслана» посвящен трагедии в Беслане, где
Самым критикуемым творением Церетели является 98-метровый Памятник Петру I. Он располагается на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала, и с момента установки в 1997 году не дает покоя москвичам, являясь объектом критики и анекдотов.
В середине 2010-х всерьез велись разговоры о сносе скульптуры «Дерево сказок» в Московском зоопарке. 26 января 2022 года скульптуру наконец демонтировали.
Сомнению не раз подвергалось художественно-дизайнерское решение Манежной площади, за которое полностью отвечал Церетели. С его подачи на площади появились фонтаны, скульптуры, фонари, уникальные «Часы мира», дно реки Неглинки было выложено мозаикой, а в воде размещены скульптуры сказочных персонажей.
Зураб Церетели в середине 90-х выступил художественным руководителем строительства мемориального комплекса на Поклонной горе, который был открыт к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Установленная в парке на Поклонной горе скульптурная композиция «Трагедия народов», посвященная жертвам Холокоста, тоже поначалу была воспринята неоднозначно. 8-метровая композиция вселяла ужас в зрителей. Поэтому памятник даже было решено передвинуть внутрь парка, подальше от глаз прохожих.
С именем скульптора непосредственно связано и воссоздание Храма Христа Спасителя. Церетели был художественным руководителем интерьерных и экстерьерных работ.
Зураб Церетели был не только скульптором, но и живописцем. Помимо тысяч скульптур у ходожника есть произведения живописи, графики, эмали и мозаики. Пример можно найти на станции метро «Трубная» московского метро, где эмалевое панно выполнено Церетели.