Десять самых известных работ Зураба Церетели

Одним из самых известных творений скульптора в мире является монумент «Добро побеждает Зло». Он был открыт в 1990 году перед зданием ООН в Нью-Йорке. 16-метровая скульптура изображает Георгия Победоносеца, попирающего дракона. Сам дракон сделан из частей советских ракет СС-20 и американских «першингов», уничтоженных в соответствии с договором между США и СССР об ограничении стратегических наступательных вооружений.