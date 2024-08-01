Десять мест, которые стоит посетить в Суздале

Рядом с главной площадью находятся торговые ряды — длинная галерея с арками и колоннами. Ряды построили в начале 19 века, и торговля тут идет до сих пор. Сейчас здесь продают сувениры, предметы быта, антиквариат и даже одежду. Еще рядом есть выставка-ярмарка картин местных художников и, конечно, лавки с едой — гостям города советуют попробовать медовуху, которой здесь много и разной.