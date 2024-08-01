Десять мест, которые стоит посетить в Суздале

Воскресенская и Казанская церкви
Суздаль — город монастырей и церквей. Казанская и Воскресенская соборные церкви расположены в самом центре города на торговой площади. Обе церкви были построены в начале 18 века. Все церкви в Суздале выполнены в традиционном русском стиле, но в каждой есть свои необычные детали оформления. У Казанской, например, это металлический гребень на коньке крыши, а у Воскресенской — купол колокольни.
Улица Ленина, 63Б и 63 В
Торговые ряды
Рядом с главной площадью находятся торговые ряды — длинная галерея с арками и колоннами. Ряды построили в начале 19 века, и торговля тут идет до сих пор. Сейчас здесь продают сувениры, предметы быта, антиквариат и даже одежду. Еще рядом есть выставка-ярмарка картин местных художников и, конечно, лавки с едой — гостям города советуют попробовать медовуху, которой здесь много и разной.
Улица Ленина, 63А
Покровский монастырь
Женский монастырь на правом берегу рекиКаменка был построен в 1364 году и долгое время считался самым крупным в России. Главная достопримечательность монастыря — трехглавый Покровский собор, но на территории есть еще много интересных исторических построек разных веков.
Покровская ул., 76
Спасо-Евфимиев монастырь
Мужской монастырь на левом берегу реки, который снаружи напоминает древнерусскую крепость, окружен кирпичными стенами с башнями и бойницами. Сейчас монастырь работает как музейный комплекс. Здесь можно посмотреть религиозную утварь, фрески и древние книги 12−17 веков, прогуляться по крепостной стене и послушать мужской православный хор в главном соборе.
Ул. Ленина, 135
Суздальский кремль
Это древнейшая часть города — Кремль построили в 10 веке. До наших дней сохранились земляные валы и крепостные рвы. На территории кремля есть несколько церквей. Одна из них, Никольская, напоминает простую деревенскую избу. Здесь же — музей «Архиерейские палаты», где можно посмотреть на древние иконы и живопись в интерьерах 18 века. Также тут найдете реконструкцию земской школы и губернской ярмарки.
Кремлёвская ул., 20
Музей деревянного зодчества и крестьянского быта
Большой музей под открытым небом: деревянные постройки 18−19 веков, которые привезли сюда со всей Владимирской области. Здесь есть несколько деревянных церквей, жилые дома, мельницы, колодцы, амбары и другое. Во многие места можно зайти и посмотреть, каким было их убранство.
Пушкарская ул., 27.
Смотровая площадка на Каменке
Вдоль реки есть несколько смотровых площадок, с которых открываются красивые виды на город. Одна из самых удачных — около Спасо-Евфимиева монастыря. С каждой из них открываются умиротворяющая панорама древнерусского города.
Церковь Ильи Пророка
Небольшая однокупольная церковь на Ивановой горе, которую хорошо видно с обоих берегов. Около церкви — яблоневые сады и смотровая площадка с видом на кремль. Сейчас церковь закрыта, но полюбоваться видом может любой желающий.
Ильинский луг
Большой красивый луг у Ивановой горы. Отсюда прекрасный вид на церковь Ильи Пророка, воду, кремль и деревья вокруг, а еще тут живут полчища озерных чаек и других птиц. В Сети советуют надевать удобную обувь и ходить сюда только в сухую погоду.
Щурово городище
Музей живой истории, созданный на основе декораций к фильму Павла Лунгина «Царь», который снимали здесь. Для съемок здесь построили целое поселение: избы, амбар, кузницу и все необходимые постройки. Сейчас здесь можно погрузиться в жизнь русской деревни, пострелять из лука, покататься на лошади, позаниматься на мастер-классах или просто насладиться обедом из традиционной русской печи.
ул. Коровники, 14
Ещё больше интересных мест и историй о древнерусском городе можно найти в мини-приложении VK Места, где появился специальный раздел, посвященный 1000-летию Суздаля. В нем пользователи сами делятся маршрутами и интересными фактами, а еще есть проверенные материалы, созданные редакцией проекта.
Автор: Георгий Мазуркевич