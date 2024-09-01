Десять интересных фильмов про космос

1 сентября 1902 года публике впервые был показан фильм Жоржа Мельеса «Путешествие на Луну». Крохотный (18 минут) немой фильм стал первой научной кинофантастикой. Чтобы достичь убедительности, Мельес объединил рисованную графику, кукол, костюмы, комбинированные съемки и создал увлекательное кино с цельным сюжетом — в те годы достижение не меньшее, чем полет в космос. Советуем пересмотреть классику мирового кинематографа, а заодно рекомендуем еще 10 фильмов о покорении космоса: от известных хитов до малоизвестных картин.
Конечно, фильмов о космосе снято гораздо больше — в выбранных нами безвоздушное пространство с трудом преодолевается, ощущается героями и иногда даже становится героем само — знакомя человека с чем-то неведомым или прекрасным, но всегда непостижимым.
Запретная планета
Фред Уилкокс, 1956
Группа астронавтов высаживается на далекой планете, где проживает лишь одинокий ученый с дочерью и разумным роботом. Кроме них на планете живет таинственное существо, враждебное ко всем, кроме семьи ученого. Занятная и очень красочная картина о столкновении классической американской морали с психоанализом: как выясняется по ходу сюжета, планета материализует подсознательное героев (до добра это не доводит). Отдельно радует Лесли Нильсен в главной роли — тогда артист еще не подозревает, что станет героем пародийной комедии, и относится к своей роли бравого капитана максимально серьезно. Есть мнение, что этим фильмом отчасти вдохновлялся Станислав Лем, когда писал свой «Солярис».
Планета бурь
Павел Клушанцев, 1962
Легенда отечественной фантастики, получившая признание во всем мире. В картине Клушанцева советские космонавты отправляются исследовать Венеру. За весь фильм они не встречают врагов или злодеев: это изобретательная и яркая картина о покорении человеком инопланетной природы, которая не перестает удивлять. Спецэффекты в фильме впечатлили даже голливудских кинопроизводителей: Клушанцева приглашали делиться опытом, но он отказался. Картину купили для проката в США — чтобы заинтересовать американского зрителя, продюсер Роджер Корман попросил юного студента киношколы Фрэнсиса Копполу дополнить фильм сценами с полуобнаженными амазонками, и фильм вышел в Америке под названием «Путешествие на планету доисторических женщин».
2001: Космическая одиссея
Стэнли Кубрик, 1968
Классика философской фантастики: одаренные искрой космического разума люди отправляются постигать космос под симфоническую музыку Иоганна и Рихарда Штраусов. Революционно сложные декорации и спецэффекты, почти полное отсутствие диалогов, а в середине труднопостижимой философской притчи — классический триллер о всемогущем компьютере и беспомощном человеке. Сегодня перфекционистский опус Кубрика считается одним из величайших фильмов ХХ века. Режиссер, кстати, признавался, что во время съемок вдохновлялся «Планетой бурь» Клушанцева.
Молчаливое бегство
Дуглас Трамбулл, 1972
В будущем на Земле уничтожена вся растительная жизнь. Флора сохранилась лишь в нескольких гигантских куполах-оранжереях на космическом корабле, за которыми ухаживают несколько биологов. Когда корпорация-владелец корабля признает ботанический проект невыгодным и приказывает взорвать купола, Фриман Лоуэлл, один из биологов, бросается в бегство на корабле, полном растений. Фильм об одиночестве в космосе и фантастической недостижимой цели, которая разбивается о суровую реальность, снова звучит очень свежо в последние годы, когда экологические катастрофы появляются в новостях чуть ли не каждый день.
Солярис
Андрей Тарковский, 1972
«Мы в глупом положении человека, рвущегося к цели, которой он боится, которая ему не нужна. Человеку нужен человек!». Человечество успешно осваивает космос и наталкивается на загадочную планету-океан Солярис. Некоторые исследователи думают даже, что планета разумна и может взаимодействовать с разумом землян. С экспедицией творится нечто странное, и помочь им с Земли вылетает психолог Крис Кельвин — но сам неожиданно сталкивается с собственным прошлым. Философский фильм Тарковского понравился многим, а вот автору книги Станиславу Лему — нет: мол, его роман о том, что космос лучше, грандиознее и чище Земли, а у режиссера-гуманиста получилось все наоборот.
Чужой
Ридли Скотт, 1979
«В космосе твой крик никто не услышит». От социалистических утопий к капиталистической реальности: в мире «Чужого» космос покоряют глобальные корпорации, а пилоты и инженеры работают за гроши в дешевых, грязных и убогих кораблях. Космический буксир «Ностромо» делает неожиданную остановку у неизведанной планеты, команда идет на разведку, и так в мир кино попадает один из самых жутких и знаменитых космических монстров на планете, который всесилен, вездесущ и все время напоминает о том, как беспомощен может оказаться человек в космосе. Фильм породил огромную франшизу, каждая часть меняет жанр и показывает новые виды Чужих, а главным злодеем постепенно стала та самая капиталистическая корпорация, сотрудники которой из фильма в фильм смотрят на монстров и говорят: «они прекрасны».
Чужбина
Питер Хайамс, 1981
Федеральный маршал Уильям О’Нил (Шон Коннери) расследует череду загадочных смертей и происшествий на спутнике Юпитера Ио, где он следит за порядком в горнодобывающей колонии. Постепенно О’Нил понимает, что раскрыл масштабный заговор, а все родные и близкие отворачиваются от него или предают. Маршалу предстоит суровый бой, который он должен пройти в одиночку. Режиссер перенес классический сюжет вестерна к другим планетам (чем космос не Дикий Запад?) и напомнил, что все самое худшее (и лучшее) в новые неизведанные миры люди принесут вместе с собой.
Первые на Луне
Алексей Федорченко, 2005
На самом деле первыми на Луну высадились советские космонавты — еще до Гагарина и даже до Второй мировой, но потом спецслужбы засекретили все сведения об экспедиции. Документальный фильм с таким сюжетом сперва поразил отечественную публику, а затем покорил и запад: Федорченко создал безупречную мистификацию, многие которой поверили. При этом автор никогда не скрывал, что вся «хроника» и «воспоминания очевидцев» сняты с актерами, а сюжет просто выдуман — но правдоподобие картины отмечали и сотрудники киноархивов, и участники советской космической программы. Даже на Венецианском фестивале картина получила приз за лучший документальный фильм, что немало удивило режиссера.
Интерстеллар
Кристофер Нолан, 2014
Космическая опера, облеченная в сюжет Голливудского блокбастера. Человечество исчерпало ресурсы Земли и может погибнуть, если не найдет новую планету для обитания. Экспедиция, которая отправляется в космос, борется с гравитацией, черными дырами, искажениями времени и другими космическими явлениями, противопоставляя им научные знания и человеческие чувства: страх, грусть, стойкость, любовь. Оглушительная музыка, правдоподобные и зрелищные спецэффекты и сухой, но грандиозный в своем размахе сюжет.
Блуждающая земля
Франт Гво, 2019
В этом фильме с Землей все в порядке — а вот Солнце, напротив, начало гаснуть. Чтобы выжить, человечество объединяется и строит грандиозные планетарные двигатели, чтобы отправиться на поиски нового светила всей планетой. Но несколько ускорителей выходит из строя, и группы ученых отправляются их чинить. Вслед за «Планетой бурь» фильм напоминает, что можно выстроить зрелищную и увлекательную историю о борьбе человека с природой — люди разных народов здесь сообща сражаются с техникой, ледниками и собственными сомнениями.