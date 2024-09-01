Десять интересных фильмов про космос

«В космосе твой крик никто не услышит»⁠⁠. От социалистических утопий к капиталистической реальности: в мире «Чужого» космос покоряют глобальные корпорации, а пилоты и инженеры работают за гроши в дешевых, грязных и убогих кораблях. Космический буксир «Ностромо» делает неожиданную остановку у неизведанной планеты, команда идет на разведку, и так в мир кино попадает один из самых жутких и знаменитых космических монстров на планете, который всесилен, вездесущ и все время напоминает о том, как беспомощен может оказаться человек в космосе. Фильм породил огромную франшизу, каждая часть меняет жанр и показывает новые виды Чужих, а главным злодеем постепенно стала та самая капиталистическая корпорация, сотрудники которой из фильма в фильм смотрят на монстров и говорят: «они прекрасны».