Десять фильмов ужасов, которые изменили жанр

Первой стилистику найденной пленки, на которой все снято как бы по-настоящему на большой экран вывела «Ведьма из Блэр», но японские кинематографисты с тех пор революционизировали жанр. Они придумали и проклятую кассету в «Звонке», и проклятые мобильники в «Одном пропущенном звонке» — а в «Пульсе» Киеси Куросавы героям угрожают злые призраки из интернета. Фильм продолжил волну хорроров, связанную с новейшими технологиями (которые наверняка все прокляты) и перезагрузил жанр фильмов о призраках, который, казалось, начал устаревать.