Десять фильмов ужасов, которые изменили жанр

Хэллоуин — самый «страшный» праздник. Даже если вы не увлекаетесь им всерьез, сейчас самое время посмотреть какой-нибудь ужастик: световой день сокращается, на улице холодно, а ночь темна и полна ужасов.
Чтобы помочь определиться с выбором, газета The Guardian составила подборку из 10 революционных ужастиков к празднику — тут точно есть, что посмотреть.
Носферату: симфония ужаса (1922)
Неофициальная экранизация «Дракулы» от Фридриха Вильгельма Мурнау стала настоящей классикой фильмов о чудовищах. Фильм немой, а фантасмагорические декорации выполнены в стиле немецкого экспрессионизма, но сцены с вампиром до сих пор остаются все такими же пугающими. Кстати, именно в этом фильме придумали, что вампиры боятся солнечного света. В 2024 году римейк фильма выпустил Роберт Эггерс: можно посмотреть оба и сравнить, какой страшнее.
Доктор Джекилл и мистер Хайд (1931)
В романе Роберта Льюиса Стивенсона и его бесчисленных экранизациях ужас не ждет снаружи, а притаился внутри. Феноменальные для 1931 года спецэффекты с цветовыми фильтрами, операторская работа (взгляд от первого лица) — а еще за роль безумного ученого Фредрик Марч получил «Оскар».
Седьмая жертва (1943)
Вэл Льютон — продюсер, создавший серию низкобюджетных хорроров в 1940-е. В «Людях-кошках» он придумал, что куда страшнее не показывать чудовище, а скрывать его в темноте, а в «Седьмой жертве» предвосхитил «Ребенка Розмари» Романа Полански и показал сатанинский культ на большом экране.
Глубокой ночью (1945)
На вечеринке в загородном доме гости рассказывают страшные истории, а главный герой, архитектор, вдруг испытывает дежа вю. Фильм одним из первых берет клишированный ход «все это было сном» и доводит его до совершенства: реальность переплетается с вымыслом и видениями, целые персонажи оказываются плодами чужого воображения, а сюжет предвосхищает фильмы Николаса Роуга («А теперь не смотри») и Дэвида Линча (почти все).
Вторжение похитителей тел (1956)
Хоррор и научная фантастика всегда шли в кино рука об руку — но пришельцы стали заметной и самостоятельной угрозой только с этого фильма Дона Сигела. Инопланетяне подменяют собой людей, и любой, даже самый близкий человек может оказаться не тем, кем кажется: фантастика иносказательно комментирует паранойю холодной войны и «Охоту на ведьм» времен Маккартизма. У фильма есть два неплохих римейка.
Подглядывающий (1960)
Вместе с «Психо» Альфреда Хичкока «Подглядывающий» выработал все основные каноны фильмов про маньяка: психиатрическое расстройство становится основой для сверхъестественной сущности, которая угрожает невинным (чаще всего, девушкам): убийства мы видим глазами убийцы, хотя природу злодея поймем лишь в самом конце. Дальше жанр развивали итальянцы — Марио Бава («Кровь и черные кружева») и Дарио Ардженто («Кроваво-красное»), — а затем наступила пора всемирно известных американских слэшеров, вроде «Хэллоуина» и «Кошмара на улице вязов».
Две тысячи маньяков (1964)
Низкобюджетный эксплойтейшн-хоррор: режиссер Хершелл Гордон Льюис взял классический мюзикл «Бригадун» и превратил его в пиршество насилия и смерти. Садистское кино (по имени маркиза де Сада) постоянно раздвигало границы дозволенного, часто оказываясь на больших экранах. Среди знаменитых последователей можно вспомнить «Техасскую резню бензопилой» и «Пилу».
Рассвет мертвецов (1978)
Конечно, даже первый фильм Джорджа Ромеро, «Ночь живых мертвецов», уже сломал все каноны жанра ужасов (там нет ни хэппи-энда, ни выживших персонажей), но настоящим каноном фильмов о зомби стала именно вторая часть, действие которой происходит в огромном торговом центре. После этой картины зомби стали появляться повсеместно, а сходство безмозглой толпы с глупым обществом потребления с тех пор высмеяли десятки раз («Зомби по имени Шон»).
Видеодром (1983)
Канадский режиссер Дэвид Кроненберг по сути единолично изобрел жанр боди-хоррора: герои «Видеодрома» видоизменяют собственные тела с разными целями, а главной метафорой фильма становится герой Джеймса Вудса, установивший разъем для видеокассеты себе в живот. Продолжателями этой тревожной традиции можно назвать «Тэцуо — железный человек» Синьи Цукамото и недавний «Титан» Жюлии Декурно.
Пульс (2001)
Первой стилистику найденной пленки, на которой все снято как бы по-настоящему на большой экран вывела «Ведьма из Блэр», но японские кинематографисты с тех пор революционизировали жанр. Они придумали и проклятую кассету в «Звонке», и проклятые мобильники в «Одном пропущенном звонке» — а в «Пульсе» Киеси Куросавы героям угрожают злые призраки из интернета. Фильм продолжил волну хорроров, связанную с новейшими технологиями (которые наверняка все прокляты) и перезагрузил жанр фильмов о призраках, который, казалось, начал устаревать.
А если вам уже страшно и хочется посмотреть что-то повеселее, рекомендуем подборку знаковых мультфильмов, которую мы собрали к Международному дню анимации.