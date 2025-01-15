Десять дел одновременно: как повысить концентрацию внимания

В современном мире от дел вас может отвлечь сразу несколько факторов. Например, во время работы вам приходит письмо по электронной почте с важными документами, затем друг присылает смешной мем и вы переключаете внимание на него, после этого знакомый делится ссылкой на интересную историю, и вы начинаете ее читать, на телефон прилетает SMS с кодом для получения персональной скидки. И тут вы вновь слышите знакомый «пилиньк» от приложения электронной почты и вспоминаете, что изначально хотели проверить ее.
Это бесконечный порочный круг, который отвлекает от важных дел. И даже если с горем пополам вам удается сконцентрироваться, вечером вы все равно можете заметить, что скроллите ленту новостей во время просмотра телевизора, то есть занимаетесь двойным просмотром.
Почему возникает дефицит концентрации внимания
В исследовании 2023 года почти половина участников заявила, что им кажется, что их концентрация внимания стала меньше, чем была раньше, а еще 47% заявили, что «глубокое мышление» ушло в прошлое. Также респонденты рассказали, что, несмотря на все их усилия, они продолжали проверять свой смартфон во время, когда они должны были сосредоточиться на чем-то другом.
Ученые также выяснили, что в среднем работник проверяет электронную почту 77 раз в день, отвлекаясь от важных дел.
Важно отметить, что эта способность не является фиксированной чертой. Она достигает максимума к 40 годам, а затем начинает снижаться. Помимо прочего, она имеет свойство меняться от момента к моменту.
«На нее могут влиять настроение, эмоции и физические состояния, такие как голод, усталость или стресс. Ее формируют как биологические факторы, так и окружающая среда», — рассказала автор статей в издании Independent Кэти Россейнски.
Сейчас эта самая окружающая среда кардинально изменилась. Компании инвестируют миллиарды в разработку технологий и приложений, чтобы привлечь и удержать наше внимание, потому что во многих случаях от этого зависит их доход.
Каждая платформа собирает данные об оптимальной длине видеороликов и другого контента для повышения вовлеченности, и создатели часто используют эту информацию, чтобы сделать свои посты еще более привлекательными. Со временем это может привести к тому, что у многих людей начнутся реальные проблемы с концентрацией внимания при попытке сосредоточиться на более длительных и сложных действиях.
Когда мы просматриваем публикации в социальных сетях, мы получаем прилив дофамина — одного из «гормонов счастья». Чтобы сохранить это ощущение, нам необходимо повторять действия снова и снова.
Непрочитанное сообщение или уведомление может даже вызвать чувство тревоги. Поэтому наше внимание переключается на этот визуальный или звуковой сигнал, независимо от уровня его объективной важности. Исследования показали, что наличие смартфона в пределах видимости может отвлекать.
Чтобы снова сконцентрироваться на важной задаче, человеку нужно не менее 20 минут после перерыва. Но пока что непонятно, на самом ли деле наше внимание переключается именно из-за социальных сетей.
Проблемы с концентрацией могут быть вызваны унаследованными чертами характера, а не внешними факторами. Некоторые исследования показывают, что генетика играет значительную роль в таких состояниях, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), часто перевешивая влияние окружающей среды.
Как исправить проблему с невозможностью сконцентрироваться
Поскольку от социальных сетей мы получаем дофамин, нужно много сил, чтобы научиться добывать его из обыденных вещей.
1. Миф многозадачности
В первую очередь, нужно перестать думать о том, что вы можете делать несколько дел одновременно. Вместо этого лучше сосредоточиться на одной задаче и уделить ей все свое внимание. Это может привести к минимуму затраты на переключение.
2. Время продуктивности
Подумайте, в какое время дня вы наиболее продуктивны. После того, как вы с этим разберетесь, вам, возможно, захочется запланировать выполнение более сложных задач на эти периоды. А во время, когда ваша продуктивность немного меньше, можно наметить просмотр электронных писем и переписки.
3. Фиксация времени
Выполняя действия, не связанные с вашим смартфоном, отмечайте их в дневнике или ежедневнике. Это поможет понять, что вы можете сделать гораздо больше, если ограничите свое экранное время, и по-настоящему оцените преимущества от времени без гаджетов.
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