Десять дел одновременно: как повысить концентрацию внимания

В современном мире от дел вас может отвлечь сразу несколько факторов. Например, во время работы вам приходит письмо по электронной почте с важными документами, затем друг присылает смешной мем и вы переключаете внимание на него, после этого знакомый делится ссылкой на интересную историю, и вы начинаете ее читать, на телефон прилетает SMS с кодом для получения персональной скидки. И тут вы вновь слышите знакомый «пилиньк» от приложения электронной почты и вспоминаете, что изначально хотели проверить ее.