Дешевые «уколы молодости» с маркетплейсов: истории жертв и мнение экспертов

Истории покупательниц
Захожу в приложение популярного маркетплейса и пишу в строке поиска «уколы красоты». Сервис выдает десятки предложений — можно заказать готовый шприц с сывороткой — биоревитализантом: препаратом для разглаживания морщин и увлажнения кожи. Цены удивляют — якобы в честь акции продавцы снизили стоимость с 4000 рублей до… 500! Гладкая кожа и ровный цвет лица — такой эффект обещает продавец после пары инъекций.
Отзывы пестрят позитивными комментариями: «Хороший препарат, делала сама себе и заказала еще!», «Увлажнила кожу лица и рук, продавец даже положил в подарок иглу», «Товар оригинальный, просканировала штриход…» Только вот о каком штрихкоде идет речь — непонятно. А еще покупательницы прикрепляют фотоотзывы: но результат на них скорее пугает, чем восхищает. Кожа на лицах девушек покрыта заметными волдырями.
Москвичка Татьяна Смирнова (имя изменено. — «ВМ») поделилась с «Вечерней Москвой», что эффект она увидела неожиданный:
— Ужасный препарат! Очень жгучий, на следующий день получила сильный аллергический отек. Кто пишет, что он хороший, это неправда.
А вот Мария Козлина (имя изменено. — «ВМ») вообще не рискнула выкупать препарат, заметив странные детали еще на пункте выдачи.
— Колпачок на шприце был черный, а не серый, что не характерно для фирмы, которая якобы выпускает препарат. Срок годности напечатан на прозрачном фоне, хотя у этого средства он должен быть на белом, шрифт странный, — рассказала «ВМ» Мария.
Обе девушки утверждают, что мирно решить проблему с продавцами им не удалось — представители компаний на звонки и сообщения отвечать перестали. И теперь они намерены обращаться в надзорные органы.
Контрольная закупка
Что ж, я попробую выяснить все детали перед тем, как сделать заказ. Направляю нескольким продавцам вопросы, подлежат ли их медицинские изделия обязательно маркировке «Честный знак». Однако ответа, увы, так и не получаю. Зато в одном из объявлений я нашла ответ на похожее обращение от другого покупателя.
— Все наши покупатели довольны продуктом и не сомневаются в его оригинальности, а прикрепить сертификат не позволяют возможности платформы, — продавец крутится как уж на сковородке. Мол, верь на слово — никто не жалуется!
На свой страх и риск делаю заказ. Через три дня в пункте выдачи получаю пакет, в котором герметично упакован шприц с уже готовым препаратом, а также две сменные иглы. Показываю товар столичному косметологу Оксане Балановой.
— Сейчас с данным брендом косметологи не работают, — поясняет эксперт. — Если посмотреть состав препарата, он указан не полностью. На самом деле в нем более 50 активных компонентов: аминокислоты, витамины и разные пептиды. Раньше этот препарат давал огромнейшее количество осложнений, например могли появиться папулы, которые долго не рассасывались, зудели, краснели, воспалялись. Судя по всем этим признакам, мы можем понять, что это явно подделка. Наверняка там есть компоненты сомнительного качества.
Самостоятельное введение любого препарата несет риск непоправимых осложнений, рассказывает «ВМ» врач-хирург высшей категории Георгий Карапетян:
— Зона, в которую девушки часто делают подобные инъекции, — это носогубный треугольник. Любые введения в ней крайне опасны. Если препарат случайно попадает в венозный сосуд, то он может спровоцировать образование тромба, который проникает в головной мозг и вызывает летальный исход. А уколы вокруг глаз могут вызвать риски слепоты и гнойно-некротические осложнения. Если препарат будет некачественный, риски увеличатся еще сильнее. Многие в попытках сэкономить ставят на кон свою жизнь. Может быть, кто-то в соцсетях и показывает, как это просто и безопасно, но есть определенная статистика: из тысячи человек при таком домашнем «уходе» два могут умереть.
Юрист Екатерина Кочина отмечает, что отслеживать продажи таких препаратов на маркетплейсах крайне сложно:
— Причина в огромном количестве производителей, продавцов и активно развивающихся продаж на таких платформах.
Мнение психолога
Клинический психолог Катерина Молния добавила, что жертвами подобных уловок становятся, как правило, девушки с низкой самооценкой:
— Не имея внутри надежной опоры, сравнивая себя с женами кумиров, они готовы на все, чтобы изменить к лучшему себя и, как им кажется, свою жизнь. К сожалению, многие женщины думают, что проблемы кроются только во внешних недостатках. И дамы ошибочно верят, что подобные товары решат эти проблемы.
Мнение косметолога
Оксана Баланова, косметолог:
— Если мы встречаем какой-то препарат на маркетплейсе и не знаем, имеем ли право его инъецировать легально, его можно проверить на сайте Росздравнадзора (roszdravnadzor.gov.ru). Для этого нужно зайти в реестр медицинских изделий, вбить название и посмотреть, есть ли на него регистрационное удостоверение. Только этот документ дает право инъецировать препарат в кожу. А люди, которые продают препараты на маркетплейсах, как правило, вообще не понимают, в чем суть этих изделий. Поэтому они при всем желании не смогут подобрать этот препарат правильно. А покупатель не сможет его правильно инъецировать, так как он не знает правил, что, например, препараты от пигментации вводятся на один уровень кожи, а от морщин на — другой. В любом случае все это должен определять врач.