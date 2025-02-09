Дешевые «уколы молодости» с маркетплейсов: истории жертв и мнение экспертов

— Если мы встречаем какой-то препарат на маркетплейсе и не знаем, имеем ли право его инъецировать легально, его можно проверить на сайте Росздравнадзора (roszdravnadzor.gov.ru). Для этого нужно зайти в реестр медицинских изделий, вбить название и посмотреть, есть ли на него регистрационное удостоверение. Только этот документ дает право инъецировать препарат в кожу. А люди, которые продают препараты на маркетплейсах, как правило, вообще не понимают, в чем суть этих изделий. Поэтому они при всем желании не смогут подобрать этот препарат правильно. А покупатель не сможет его правильно инъецировать, так как он не знает правил, что, например, препараты от пигментации вводятся на один уровень кожи, а от морщин на — другой. В любом случае все это должен определять врач.