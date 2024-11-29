Дешево не будет. Россиян предупредили о новом сокращении ипотеки

«Возможно, вместе с выдачей кредитов сократится и ипотечный портфель банков, хотя ЦБ РФ считает иначе, — прокомментировал эксперт. — Но мне не до конца понятно, за счет чего может вырасти ипотечный рынок в следующем году. Пока ключевая ставка высока и продолжает расти, ждать позитивных перемен было бы слишком опрометчиво. Льготные ипотечные программы будут востребованы, и они позволят поддержать какой-то рыночный баланс, но не более того. Правительство заложило на “Семейную ипотеку” внушительные суммы на 2025 год. Будем надеяться, что этого будет достаточно, чтобы удовлетворить существующий спрос. А остальное кредитование “сожмется”».
В ЦБ РФ подтверждают: получить кредит на жилье стало сложнее. Зампред Банка России Филипп Габуния приводит цифры: в III квартале этого года только 13% кредитов имели первоначальный взнос менее 20%. Это в 4 раза меньше, чем год назад. Кредитовать людей с высокой долговой нагрузкой банки тоже не рискуют. За год доля таких выдач сократилась с 74 до 42%.
Руководство регулятора обеспокоено тем, что разница в цене между «первичкой» и «вторичкой» пока еще слишком ощутима. При попытке перепродать ипотечную квартиру в новом доме заемщик потеряет в деньгах. Сейчас у ЦБ РФ вся надежда — на замедление инфляции и постепенное снижение ключевой ставки. Как только эти тенденции будут заданы, спрос на жилье начнет восстанавливаться, а ценовой разрыв — сокращаться.
«Пока прогнозы ЦБ РФ говорят о том, что дешевой ипотеки, какую мы видели в предыдущие годы, не будет, — добавляет Хорьков. — Тут важным моментом станет переход на снижение ключевой ставки. Цифры по кредитам в 2025 году будут высокие. Но сам факт того, что ставка пойдет вниз, позволит все-таки повлиять на настроения покупателей. Плюс сами застройщики смогут более эффективно привлекать покупателей, например, за счет рассрочки. Сейчас девелоперам приходится работать с покупателями, которые не боятся риска. А переход к циклу снижения ключевой ставки позволит людям легче соглашаться на покупку».
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в 2025 году ключевая ставка может начать снижаться. Но при условии, что не появится новых «шоков». Однако до 2027 года ставка будет сохраняться двузначной.