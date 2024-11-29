Дешево не будет. Россиян предупредили о новом сокращении ипотеки

«Возможно, вместе с выдачей кредитов сократится и ипотечный портфель банков, хотя ЦБ РФ считает иначе, — прокомментировал эксперт. — Но мне не до конца понятно, за счет чего может вырасти ипотечный рынок в следующем году. Пока ключевая ставка высока и продолжает расти, ждать позитивных перемен было бы слишком опрометчиво. Льготные ипотечные программы будут востребованы, и они позволят поддержать какой-то рыночный баланс, но не более того. Правительство заложило на “Семейную ипотеку” внушительные суммы на 2025 год. Будем надеяться, что этого будет достаточно, чтобы удовлетворить существующий спрос. А остальное кредитование “сожмется”».