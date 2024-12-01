Дешево и креативно. Названы 5 способов сэкономить на елке в детском саду

Если есть возможность, организуйте новогодний сценарий своими силами. Родители могут стать актерами в небольшом спектакле или придумать серию игр и конкурсов. Расходы на приглашенных аниматоров сократятся, а атмосфера праздника станет более теплой и семейной. Можно сделать праздник по принципу гала-концерта, где каждая семья представит номер, связанный с Новым годом. Только заранее обговорите время выступления. Например — до трех минут. Учтите сильные стороны семьи. Мальчик увлекается футболом — отлично. Под новогоднюю музыку он может продемонстрировать свои футбольные навыки. Девочка любит петь? Номер почти готов. Мама печет печенье? Отлично! Угощения от нее с новогодними пожеланиями точно порадуют всех.