Дешево и креативно. Названы 5 способов сэкономить на елке в детском саду

Дети с нетерпением ждут елку в детском саду, а чтобы это событие стало по-настоящему незабываемым, но при этом не ударило по карману родителей, основатель ивент-агентства Виктория Веснина раскрыла aif.ru пять секретов экономии.
Костюм своими руками: экономим с креативом
Не обязательно тратить большие суммы на покупку костюмов для детей. Воспользуйтесь подручными материалами и создайте уникальный наряд вместе с ребенком. Например, можно сделать костюм блогера, который сейчас популярен среди детей. Это могут быть обычные повседневные вещи с яркими акцентами: стильно смотрятся булавки разных размеров на одной стороне одежды, переводные наклейки или объемные значки с символикой социальных сетей. Наушники, игрушечный микрофон, необычные очки.
Или это может быть костюм в пиратском стиле: полосатая футболка, черные штаны, красная ткань для пояса и бандана. Черный карандаш из маминой косметички пригодится для того, чтобы нарисовать усы и бороду на лице ребенка. Такой подход не только сэкономит деньги, но и позволит провести время с ребёнком в творческом процессе и точно отразит индивидуальный подход к образу.
Подарок воспитателю: внимание важнее стоимости
Если хотите подарить воспитателю что-то материальное, выбирайте сертификат в магазин или на услугу, которая может быть интересна воспитателю: маркетплейс, любимое кафе и многое другое. Чтобы не тратить время, сертификат можно приобрести онлайн — это удобно и быстро. Также при покупке сертификата можно выбирать его номинал, что позволяет адаптировать подарок под любой бюджет.
Если с деньгами проблемы или хочется внести в подарок творческую изюминку, дети вместе с родителями могут придумать простую и веселую песню-поздравление для воспитателя и всего детского сада. Это может быть частью утренника. Также можно подготовить новогоднюю открытку с фотографиями на большом листе картона, в центре которого будет размещен снимок группы. Пусть каждый ребенок украсит его в праздничном стиле и вручит его после исполнения песни.
Украшения из подручных материалов: создаем атмосферу
Привлеките детей к созданию праздничных украшений для группы. Из бумаги, ниток и клея можно сделать гирлянды, снежинки или даже маленькие елочки. Это не только способ сэкономить на декоре, но и отличное занятие для развития мелкой моторики и творческого мышления у детей.
Праздничные подарки для детей
Обсудите с другими родителями возможность оптовой покупки подарков. Можно привлечь несколько групп детского сада, чтобы снизить затраты за счет оптовых цен. Если же времени нет, хорошим подарком станет развивающая игрушка или набор с мастер-классом.
Волшебный сценарий: праздник своими силами
Если есть возможность, организуйте новогодний сценарий своими силами. Родители могут стать актерами в небольшом спектакле или придумать серию игр и конкурсов. Расходы на приглашенных аниматоров сократятся, а атмосфера праздника станет более теплой и семейной. Можно сделать праздник по принципу гала-концерта, где каждая семья представит номер, связанный с Новым годом. Только заранее обговорите время выступления. Например — до трех минут. Учтите сильные стороны семьи. Мальчик увлекается футболом — отлично. Под новогоднюю музыку он может продемонстрировать свои футбольные навыки. Девочка любит петь? Номер почти готов. Мама печет печенье? Отлично! Угощения от нее с новогодними пожеланиями точно порадуют всех.