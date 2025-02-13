Дешевле летать, чем снять квартиру. Женщина из Малайзии каждый день добирается до работы на самолете

Рейчел встает в четыре утра, принимает душ, собирается и выходит из дома в пять утра. Из родного Пенанга в Куала-Лумпур ей лететь 30−40 минут — к 07:45 женщина добирается до офиса.
Женщина утверждает, что ежедневные перелеты обходятся ей дешевле, чем аренда квартиры в другом городе — арендодатели просят как минимум 300 долларов в месяц.
Кроме того, Рейчел хочет проводить больше времени с детьми. Ее старшей дочери 12 лет, младшей — 11. «Поскольку они растут, я чувствую, что им нужно, чтобы их мать была рядом чаще», — говорит она.