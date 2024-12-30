Десант Дедов Морозов поздравил более 140 детей в больнице Великого Новгорода

Среди участников акции волонтеры АНО «Эколокатор», промышленные альпинисты, сотрудники спецотрядов, артисты Новгородской областной филармонии им. А. Аренского, которые поздравляют детей в отделениях больницы.
«Новый год ассоциируется с праздником и с ожиданием чуда. Не только дети, но и взрослые всегда ждут от этого праздника каких-то чудес. Когда ребенок находится в больнице, он понимает, что чудес-то здесь не происходит. Все понятно, все четко. И когда вот такие события происходят, когда Дед Мороз в окошко тебе машет рукой, это вызывает, конечно, такие яркие неподдельные эмоции, а любые положительные эмоции влияют только положительно на выздоровление, на эмоциональную сферу, на настроение. То есть это такой вот, пусть небольшой, но важный шажок к выздоровлению», — прокомментировала ТАСС главный врач детской областной больницы Алевтина Рыжова.
Она также отметила, что для детей, начиная с 23 декабря, прошли несколько новогодних елок в «Зимнем саду» больницы, а также концерт музыкальной школы им. Рахманинова. «Если ребенок не мог посетит елку, то Дед Мороз и Снегурочка также обязательно заходили к каждому ребенку. Сегодня зимние волшебники зайдут и к оставшимся маленьким пациентам нового отделения онкогематологии, которое открылось в этом году. Оно рассчитано на 15 коек, все они заполнены, но на праздники остались только четверо детей», — добавила Рыжова.
Раньше отдельного онкогематологического отделения в структуре больницы не было. Были только 10 коек в структуре соматического отделения. Они не были изолированы и дети находились рядом с детьми с другой патологией, в том числе и с риском заражения, а эти процессы могли бы при слабом иммунитете навредить ребенку. Поэтому у нового отделения свой вход, приемный покой и вентиляция.
«Я случайно попала перед Новым годом в больницу, привозила памперсы, и у главврача спросила, а много детей остается? Мне сказали, что порядка 200. Дети в основном из области, кого нельзя отпустить на один-два дня, чтобы у детей оставался праздник и чудо. Поэтому решили провести накануне такой праздник. Не каждый день Дед Мороз спускается с крыши и появляется в окне. Если хотя бы один-два ребенка улыбнуться, значит, мы это все сделали не зря», — сказала директор АНО «Эколокатор» Вера Кузьмина.