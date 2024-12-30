Десант Дедов Морозов поздравил более 140 детей в больнице Великого Новгорода

«Новый год ассоциируется с праздником и с ожиданием чуда. Не только дети, но и взрослые всегда ждут от этого праздника каких-то чудес. Когда ребенок находится в больнице, он понимает, что чудес-то здесь не происходит. Все понятно, все четко. И когда вот такие события происходят, когда Дед Мороз в окошко тебе машет рукой, это вызывает, конечно, такие яркие неподдельные эмоции, а любые положительные эмоции влияют только положительно на выздоровление, на эмоциональную сферу, на настроение. То есть это такой вот, пусть небольшой, но важный шажок к выздоровлению», — прокомментировала ТАСС главный врач детской областной больницы Алевтина Рыжова.