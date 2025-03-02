Держи молоток: почему в Москве набирают популярность курсы для детей «Мужчина в доме»

— Ко мне нередко приходят молодые пары, где часто происходят конфликты на почве того, что мужчина не выполняет каких-то обязательств по дому. Подростки тем более смотрят на это все, как на диковинку. А такие курсы не только помогут приобрести полезные навыки, но и дадут подрастающему мужчине больше уверенности в себе, что позволит выделяться на фоне остальных ровесников, стать в будущем хорошим мужем. Конечно, не стоит заставлять ребенка посещать курсы. Достаточно предварительно с ним поговорить и объяснить, почему это важно, — отметила психолог.