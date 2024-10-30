Держи дистанцию. Госавтоинспекция дала советы по безопасности в межсезонье

«Такая методика применима только для сухого дорожного покрытия, — говорит заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан. — Коэффициент сцепления с дорогой снижается до 1,5 раз в дождь или снег. В таких случаях дистанция должна равняться примерной скорости движения. Важно помнить, что метод не самый надежный из-за того, что у водителей разный глазомер. И 30 метров дистанции можно ложно принять за 50. Логичнее использовать правила двух секунд. Замечайте место, которое проехал автомобиль, который двигается впереди, и сосчитайте до двух. Если за это время вы проскочили ориентир — дистанцию нужно увеличить. На мокром асфальте и в снег, с учетом состояния покрышек — в полтора, в три, а то и во все шесть раз».