Держи дистанцию. Госавтоинспекция дала советы по безопасности в межсезонье

С заморозками и первым снегом стиль вождения всем автомобилистам нужно неизбежно перестраивать: скорости становятся заметно ниже, дистанция между транспортными средствами в потоке — больше: ненужные столкновения, даже если все закончится простой механической автоаварией, не нужны никому. В Госавтоинспекции дали практические советы всем, кто и в смену сезонов за рулемделает акцент на собственной безопасности.
«Тише едешь — дальше будешь»
Как только не шутят водители, которые хотя бы раз попадали в мелкое ДТП на дороге из-за несоблюдения дистанции. «Тише едешь — дальше будешь» — как раз из такого дорожного фольклора. Вывод даже после простой «механики» все они сделали однозначный — куда приятнее в автомобильные автоаварии не попадать совсем, а зимой — тем более, потому что на скользкой дороге машина может повести себя очень непредсказуемо, даже если за рулем — опытный водитель.
«Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства (ТС), которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения» — это из Правил дорожного движения, пункт 9.10.
Как правильно выбрать дистанцию?
Есть негласная формула: расстояние между автомобилями должно быть равно половине величины скорости. Вот пример: скорость примерно 50 км/ч, значитдистанция должна быть около 25 метров. На спидометре — 60 км/ч, значит оптимальная дистанция — 30 метров. Очень простой и понятный расчет.
«Такая методика применима только для сухого дорожного покрытия, — говорит заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан. — Коэффициент сцепления с дорогой снижается до 1,5 раз в дождь или снег. В таких случаях дистанция должна равняться примерной скорости движения. Важно помнить, что метод не самый надежный из-за того, что у водителей разный глазомер. И 30 метров дистанции можно ложно принять за 50. Логичнее использовать правила двух секунд. Замечайте место, которое проехал автомобиль, который двигается впереди, и сосчитайте до двух. Если за это время вы проскочили ориентир — дистанцию нужно увеличить. На мокром асфальте и в снег, с учетом состояния покрышек — в полтора, в три, а то и во все шесть раз».
Кстати, о резине. «Переобуть» свой автомобиль при смене сезонов — дело обязательное. Если на транспортном средстве не экономили, выбирая для него шины с учетом всех обязательных свойств, все равно нужно помнить о различии «зимнего» и «летнего» тормозных путей. Удваивайте расстояние до приближающегося транспорта, которое вы обычно оцениваете как безопасное. Помните: в условиях плохой видимости определить его верно, порой бывает достаточно проблематично.
Ограничение минимальной дистанции
А это содержание другого пункта Правил дорожного движения, 3.16: запрещается движение транспортных средств с дистанцией между ними меньше указанной (в метрах) на знаке. Его устанавливают обычно на сложных участках дорог. Например, у мостов, перед эстакадами, путепроводами, тоннелями. Действует до ближайшего перекрестка, конца населенного пункта или до места установки знака’Конец всех ограничений".
Иными словами: при выборе дистанции водитель должен держаться установленных значений, плюс держать в уме дорожные условия (покрытиепроезжей части в непогоду — дождь или снег, изморозь и пр.). Уровень освещенности участка дороги обязательно следует тоже брать в расчет.
Дистанцию от крупногабаритного транспорта стоит увеличить, чтобы лучше видеть обстановку по ходу движения.
О дистанции… и маневрах
Нет, совсем без маневров в процессе движения не обойтись. Но вот сделать их более плавными в осенне-зимний период — это каждому водителю по силу. От обгона, например, на зимней дороге лучше вообще воздержаться. Даже там, где он разрешен. Тем более, что по статистике на таких участках и фиксируется большая часть дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездов на полосу встречного движения.
К тому же, не стоит забывать про условия видимости. Зимой с этим на дороге часто возникают сложности. Не экономьте на омывайке, не ленитесь лишний раз протереть внешние световые приборы, зеркала, стекла, особенно там, куда не достают «дворники». Держать дистанцию, как вы понимаете, так же крайне важно.
Следите за боковым интервалом. В сложных дорожных условиях лучше двигаться в шахматном порядке. Такое построение обеспечивает водителям время и пространство для экстренного маневра.
Не нужно клясть сезон холодов за непогоду и часто непредсказуемые дорожные обстоятельства. В зимний период свои правила, поэтому лучше их соблюдать — вместе с Правилами дорожного движения, разумеется.
Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».