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Держателям «вебкам-студий» грозят уголовные дела и до 15 лет лишения свободы

Предложение Госдумы разобраться с секс-индустрией и внести поправки в УК уже прорабатывают в МВД.

Источник: Shutterstock

Сейчас дела обстоят так: организаторы не попадают под статьи 242 УК РФ «Распространение порнографии» с лишением до пяти лет и 241 УК РФ «Организация занятия проституцией» со штрафом до 500 тысяч рублей. Наказания для них пока нет, потому что трансляции не записываются и не распространяются. Теперь же за секс-индустрию хотят «взяться». Поэтому депутат ГД Артём Метелев отправил предложение с поправками в МВД. Там бумаги взяли в работу. По нашей информации, планируют сделать следующее.

Взять две статьи — «Вовлечение в занятие проституцией» и «Организация занятия проституцией» (240 и 241 УК РФ) — и объединить их в «сексуальные услуги». С наказанием до 15 лет лишения свободы. Плюсом хотят поправить 240.1 УК РФ (Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего) — наказывать сроком до двух лет всех совершеннолетних, которые получили/выманили нюдсы у подростка.