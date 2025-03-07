Держателям «вебкам-студий» грозят уголовные дела и до 15 лет лишения свободы

Сейчас дела обстоят так: организаторы не попадают под статьи 242 УК РФ «Распространение порнографии» с лишением до пяти лет и 241 УК РФ «Организация занятия проституцией» со штрафом до 500 тысяч рублей. Наказания для них пока нет, потому что трансляции не записываются и не распространяются. Теперь же за секс-индустрию хотят «взяться». Поэтому депутат ГД Артём Метелев отправил предложение с поправками в МВД. Там бумаги взяли в работу. По нашей информации, планируют сделать следующее.