Дерматовенеролог Панфилов: витамин С поможет при сухости кожи зимой

Зимой кожа человека склонна к сухости и шелушению, это связано не только с погодными условиями, но и перепадами температур, когда человек с мороза заходит в теплое помещение. Защититься от сухости помогут витамины и правильное питание, сообщает РИАМО со ссылкой на врача-дерматовенеролога Андрея Панфилова.

— Чтобы защитить кожу от сухости, необходимо соблюдать водный баланс, употреблять достаточное количество жидкости. А также добавить в пищевой рацион продукты, богатые насыщенные жирными кислотами и витамином С, — пояснил медик.

Врач также напомнил, что после водных процедур обязательно следует увлажнять кожу.

Ранее телеканал «360» сообщил, что увлажняющие кремы лучше использовать вечером. Также хорошо восстанавливают сухую кожу маски на водно-гелевой основе, отмечают специалисты.

По данным «Известий», у сухой кожи значительно снижаются защитные функции, из-за чего различным бактериям проще проникнуть в нее. Это, в свою очередь, может привести к развитию бактериальных инфекций кожи и вызвать появление фурункулов или акне.