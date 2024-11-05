Дерматовенеролог Опенченко рассказала, какие родинки могут оказаться раком

До этого Британский Фонд здоровья полости рта предупредил об увеличении количества случаев рака ротовой полости, который иногда можно выявить во время чистки зубов. При этом главными факторами риска появления рака во рту являются курение, употребление алкоголя и вирус папилломы человека.