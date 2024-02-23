Дерматовенеролог Лукашова: поцелуи с бородатым мужчиной могут привести к инфекции

Ранее психолог ответил, как поцелуи родителей влияют на психику ребенка. Родители могут без стеснения целоваться в губы при детях. Однако ребенок может не понять, почему его тоже не целуют в губы или же сам будет пытаться поцеловать кого-либо таким способом, ведь дети часто повторяют действия взрослых, передает Пятый канал.