Дерматовенеролог Лукашова: поцелуи с бородатым мужчиной могут привести к инфекции

По словам специалиста, красивая борода и жесткая щетина делают образ мужчины не только привлекательным, но и таят опасность для женского пола при поцелуе.
Прежде всего, мужчина, носящий бороду, должен соблюдать гигиену: тщательно промывать ее со специальными средствами, расчесывать, подстригать. Если щетина слишком жесткая, то лучше все-таки побриться и после бритья использовать смягчающий гель. В противном случае поцелуи с таким человеком могут вызвать небольшие порезы на коже и привести к бактериальной инфекции.
Кроме того, волоски на подбородке и над губой могут не только колоться во время близкого контакта, но и вызывать раздражение на коже женщины.
Чтобы снять раздражения на коже после поцелуя, нужно обработать поврежденную зону вводным раствором хлоргексидина, а потом применить противовоспалительные препараты, например, алоэ вера.
— Также постарайтесь избегать интенсивного трения щетины о кожу. Если же после поцелуя сохраняется стойкая гиперемия и воспаление, незамедлительно обратитесь к врачу, — посоветовала Лукашова в беседе с порталом «Страсти».
Ранее психолог ответил, как поцелуи родителей влияют на психику ребенка. Родители могут без стеснения целоваться в губы при детях. Однако ребенок может не понять, почему его тоже не целуют в губы или же сам будет пытаться поцеловать кого-либо таким способом, ведь дети часто повторяют действия взрослых, передает Пятый канал.
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