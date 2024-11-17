Дерматовенеролог дала советы по уходу за кожей зимой

«Зима — время активных компонентов. Используйте сыворотки, в составе которых есть аллантоин, бетаин, кислоты, ниацинамид, витамин С. Через две-три минуты после сыворотки нанесите питательный крем. И самое время использовать сыворотки или крема с ретинолом, если вам больше 30 лет. Если ранее не использовали, вводите в свой уход постепенно: один раз в неделю, потом два раза в неделю и только потом на постоянной основе каждый вечер. Будьте осторожны, если у вас есть розацеа. Будьте аккуратны при нанесении крема в области вокруг глаз. В составе крема для лица должны быть липиды, церамиды. Крем нужно наносить утром за 20−30 минут перед выходом на улицу. Иначе можно получить прямо противоположный эффект», — заметила Корплякова.