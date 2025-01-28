Дерматовенеролог дала советы по использованию увлажняющих средств

Это помогает лучше удерживать собственную влагу и восстанавливаться своему кожному барьеру, отметила ведущий специалист сети клиник «Семейная», дерматовенеролог Анна Кутина. Она рассказала «Известиям» 28 января, как правильно наносить увлажняющие средства.
«После очищения кожи необходимо слегка промокнуть лицо, не растирая его, и затем на слегка влажную кожу нанести увлажняющий крем. Его рекомендуется наносить по массажным линиям. Перед нанесением увлажняющего крема можно воспользоваться тоником и/или нанести сыворотку. Количество средства зависит от потребности и состояния кожи. Что касается состава: обычно дневные увлажняющие средства менее плотные и густые», — уточнила эксперт.
По ее словам, для нормальной кожи подойдут кремы на водной основе, а для сухой можно использовать кремы на масляной основе, содержащие церамиды в своем составе. Для обладательниц жирной кожи можно использовать гелевый текстуры или флюиды.
В холодное время года лучше отдавать предпочтения более плотным структурам, летом использовать более легкие, например сыворотку или флюид, посоветовала дерматовенеролог. Однако важно ориентироваться только на свои ощущения: человеку должно быть комфортно после использования средств.
«Перед нанесением макияжа увлажняющему крему необходимо полностью впитаться. Крем лучше наносить на разные области лица небольшими точкам (лоб, щеки, нос, подбородок, шея) — так он лучше распределится. Движения кверху и наружу, для легкого лифтинг-эффекта. Не забывайте наносить увлажняющий крем на кожу в области глаз. Важно наносить крем деликатно, например безымянным пальцем, так как кожа на этом участке достаточно тонкая. Рекомендуется использовать специальные кремы для глаз», — добавила Кутина.
Она посоветовала использовать средство два раза в день — утром и вечером. При этом обладательницам нормальной кожи при хорошей переносимости можно применять крем один раз в день.
Говоря об уходе за телом, дерматовенеролог уточнила, что при сухой и чувствительной коже рекомендуется использовать мягкие моющие средства, которые могут содержать в своем составе увлажняющие компоненты.
«Наносить увлажняющие средства рекомендуется после контакта с водой в течение пяти минут, пока кожа влажная. Лучше это делать непосредственно в ванной комнате. Для кожи рук особенно актуально регулярное обновление средства — после каждого мытья рук. Обязательно наносите увлажняющее средство после травматизации кожи, например после бритья или скрабирования, если в составе скраба дополнительно нет масел», — объяснила Кутина.
Она подчеркнула, что не стоит наносить на лицо увлажняющие лосьоны, кремы, бальзамы, предназначенные для тела. При этом существуют универсальные продукты, на которых должна присутствовать специальная маркировка.
«При наличии выраженной сухости могут потребоваться специальные средства — эмоленты. Они смягчают кожу и помогают сохранить влагу. Для нормальной и жирной кожи лучше использовать более легкие средства», — заключила Кутина.
Ранее, 18 декабря 2024 года, дерматовенеролог, косметолог сети клиник «Семейная» Ирина Марченко рассказала «Известиям» об ошибках в уходе за лицом в зимний период. По ее словам, регулярное применение средств защиты от солнца может способствовать преждевременному старению кожи под воздействием света. Поэтому перед выходом на улицу, особенно если планируется длительная прогулка, рекомендуется проверять уровень ультрафиолета, уточнила она.