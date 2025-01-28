Дерматовенеролог дала советы по использованию увлажняющих средств

«Наносить увлажняющие средства рекомендуется после контакта с водой в течение пяти минут, пока кожа влажная. Лучше это делать непосредственно в ванной комнате. Для кожи рук особенно актуально регулярное обновление средства — после каждого мытья рук. Обязательно наносите увлажняющее средство после травматизации кожи, например после бритья или скрабирования, если в составе скраба дополнительно нет масел», — объяснила Кутина.