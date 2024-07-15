Дерматологи уверяют, что стресс вызывает проблемы с кожей

Вы не всегда можете избавиться от этого стресса в своей жизни, но вы, безусловно, можете повлиять на то, как вы на него реагируете. Иногда я рекомендую обратиться своим пациентам за помощью к психотерапевту. Полноценный сон, регулярные физические упражнения и правильное питание, а также медитация и общение с друзьями или близкими тоже могут помочь справиться со стрессом.