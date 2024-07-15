Дерматологи уверяют, что стресс вызывает проблемы с кожей

Дерматолог доктор Афтон Кобб, трижды сертифицированный Советом директоров Лиги Плюща, уверяет, что стресс является провоцирующим фактором, способным ухудшить состояние кожи. При стрессе организм вырабатывает гормоны стресса, которые оказывают огромное влияние на все ваше тело, включая кожу. Особую роль в этом играет кортизол, увеличивающий выработку сальных желез, что впоследствии приводит к закупорке пор и обострению угревой сыпи. Гормоны стресса также могут влиять на процесс старения нашей кожи, разрушая коллаген и эластин, что способствует преждевременному появлению морщин.
Помимо этого, стресс также разрушает защитную «пленку», или кожный барьер, на нашем лице. Последствиями этого нередко становится сухость кожи и вспышки псориаза и атопического дерматита (экземы) — хронического заболевания, симптомы которого включают зуд, сухость и покраснение кожи.
На волосы стресс также влияет отрицательно, провоцируя аутоиммунное выпадение волос, называемое очаговой алопецией, или диффузное телогеновое выпадение волос.
Чтобы минимизировать негативные последствия и оставаться в лучшем виде дольше, Кобб советует снизить факторы стресса и научиться контролировать свои эмоции.
Вы не всегда можете избавиться от этого стресса в своей жизни, но вы, безусловно, можете повлиять на то, как вы на него реагируете. Иногда я рекомендую обратиться своим пациентам за помощью к психотерапевту. Полноценный сон, регулярные физические упражнения и правильное питание, а также медитация и общение с друзьями или близкими тоже могут помочь справиться со стрессом.
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Кристина Корчанова