Дерматологи рассказали, кому и когда нужно использовать средства с SPF

В начале этого года у бывшей невестки Елизаветы II и экс-супруги британского принца Эндрю Сары Фергюсон диагностировали рак кожи. Меланому обнаружили после того, как несколько родинок врачи взяли на исследование. До этого у герцогини уже был рак груди. Причину возникновения меланомы у особы из королевской семьи в СМИ не назвали, Фергюсон прошла лечение и поблагодарила врачей за бдительность.
Как пояснили в разговоре с РБК Life эксперты по здоровью кожи, часто подобные онкологические заболевания возникают вследствие чрезмерного воздействия ультрафиолетовых лучей (УФ).
Как правильно защититься от вредного влияния на кожу, всем ли подходят солнцезащитные крема и что такое SPF? РБК Life во всем разобрался.
Что такое SPF
SPF 15 обеспечивает примерно в 15 раз большую защиту, чем сама кожа без солнцезащитного крема. SPF 50 обеспечит в 50 раз большую защиту, чем без солнцезащитного крема.
Солнце является провокатором очень серьезных проблем с кожей, от ускоренного старения и появления пигментации до риска возникновения рака. Об этом РБК Life рассказала дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, заведующая курсом дерматовенерологии и косметологии Пензенского института усовершенствования врачей Юлия Галлямова.
«Я не знаю уже дерматолога или косметолога, который не твердил бы о необходимости SPF защиты. Если косметологи говорят о том, что это необходимо с целью сохранения молодости и ровного тона кожи, то дерматологов волнует, что возрастает риск различных опухолевых заболеваний кожи. Поэтому SPF пользоваться надо обязательно».
Доктор посоветовала россиянам обращать внимание на прогноз погоды. Смотреть не только температуру и перспективы осадков, но и УФ-индекс. Сейчас он указывается во всех прогнозах, настроить его отображение можно в любом приложении и виджете. Если индекс превышает показатель «3», то пора применить SPF-защиту.
«Если вы хотите сохранить ровный тон лица, избежать пигментации в будущем, которая является признаком старения лица, надо использовать средства с SPF. Пигментация кожи — это крик кожи о помощи».
Как именно ультрафиолет влияет на кожу
Излишняя инсоляция (облучение солнечной радиацией), воздействие ультрафиолета, приводит к разрушению коллагена — основы, которая держит кожу в тонусе и не дает формироваться морщинам, опускаться коже вниз.
«Разрушение коллагена — первый шаг к старению, к образованию глубоких морщин, к птозу, то есть к “опущению лица вниз”. Говоря о более серьезных проблемах, мы помним, что ультрафиолет — очень сильный провокатор различных новообразований кожи. Различные кератомы, опухоли кожи — это базалиомы. Самое грозное и страшное раковое заболевание, из-за чего дерматологи всего мира призывают использовать SPF — меланома кожи, при которой продолжительность жизни может составить около 5−6 лет, если болезнь запустить», — подчеркнула доктор медицинских наук Юлия Галлямова.
Как правильно выбрать защиту
При подборе средств необходимо ориентироваться на SPF фактор. Он бывает от 15 до 50+. Максимальный фактор рекомендуется использовать во время пребывания на пляже, на даче, во время длительной прогулки на свежем воздухе в солнечную погоду. Если человек бывает на улице только по пути на работу и домой, то достаточно SPF 30.
«Очень важный фактор — чтобы крем нравился в использовании. Многие не любят плотные средства, кому-то не нравится белесоватый оттенок крема, поэтому подбирайте защиту так, чтобы чувствовать себя комфортно и была возможность повторного нанесения при длительном пребывании на солнце. Для лица сейчас очень разнообразные средства, которые имеют достаточно высокий индекс защиты — это могут быть пудры, тональные кремы, молочко или спрей», — сказала Галлямова.
По ее словам, нет людей, которым нельзя использовать средства с SPF. Но возможна индивидуальная непереносимость отдельных компонентов крема. Тогда может возникнуть ощущение жара, зуда, покраснение лица. Надо подобрать другой крем.
Мнение коллеги поддержала в беседе с РБК Life врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова. Она отметила что SPF-защита станет хорошей профилактикой фотостарения кожи, продлит ее молодость. Правильно подобрать средство с SPF защитой нужно по типу кожи — для жирной, для сухой, для нормальной. Выбрать крем можно самостоятельно (руководствуясь информацией на инструкции и упаковке) или проконсультировавшись в аптеке с провизором. Лучший вариант — обратиться к врачу. Использовать крема с SPF защитой необходимо всем, еще раз подчеркнула эксперт.
«Есть люди, которые склонны к пигментации, у которых фотостарение очень сильно выраженно, много пигментных пятнах. Им нужно пользоваться SPF- защитой постоянно. В светлое время суток даже зимой есть солнце — значит есть ультрафиолет. Пигментные пятна появляются не от летнего тепла, а от ультрафиолета, просто от наличия солнца на небе. Поэтому, если хотите избежать фотостарения, пользоваться защитой нужно всегда и везде. Воздержаться следует лишь тем, у кого атопический дерматит или другое кожное заболевание в стадии обострения», — добавила врач Татьяна Егорова.
Важные советы
В Роспотребнадзоре отметили, что важно помнить еще несколько моментов:
- в полдень легче «сгореть», чем ранним утром или поздним вечером
- 1 час нахождения на солнце в 9 утра может быть равен 15 минутам в полдень
- люди со светлой кожей быстрее получают солнечные ожоги, чем люди с темной кожей при тех же условиях
- человеку, который плавает, необходимо чаще повторно наносить солнцезащитный крем, потому что вода может его смыть
- высокие уровни физической активности требуют более частого повторного нанесения средства, потому что сильное потоотделение может смыть солнцезащитный крем.