Дерматологи рассказали, кому и когда нужно использовать средства с SPF

«Есть люди, которые склонны к пигментации, у которых фотостарение очень сильно выраженно, много пигментных пятнах. Им нужно пользоваться SPF- защитой постоянно. В светлое время суток даже зимой есть солнце — значит есть ультрафиолет. Пигментные пятна появляются не от летнего тепла, а от ультрафиолета, просто от наличия солнца на небе. Поэтому, если хотите избежать фотостарения, пользоваться защитой нужно всегда и везде. Воздержаться следует лишь тем, у кого атопический дерматит или другое кожное заболевание в стадии обострения», — добавила врач Татьяна Егорова.