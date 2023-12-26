Дерматологи назвали опасные для кожи зимой ингредиенты в косметике

Зима — тот период, когда следует с особой внимательностью не только подходить к выбору декоративной косметики, но еще и более тщательно подбирать уход за кожей. Вместе с врачами-дерматологами, косметологами Кариной Пушковой и Ясминой Хиджази разбираемся, от косметики с какими ингредиентами лучше отказаться, чтобы уберечь кожу во время морозов.

Эксперты объяснили, что нужно более внимательно обращаться со средствами, в составе которых содержится ретинол (витамин А).

«Нужно быть осторожнее с кремами, в составе которых есть ретинол (витамин А), где его концентрация больше 0,05. Не следует наносить их утром, лучше использовать в вечернее время — особенно это касается кремов для лица и кремов для глаз», — объяснила Карина Пушкова.

Также стоит быть более аккуратными с кремами, содержащими АНА-кислоты и салициловую кислоту. «Их следует избегать в утренние часы, непосредственно перед выходом из дома на улицу», — уточнила эксперт.

Врач-косметолог Ясмина Хиджази также посоветовала отказаться от косметики с содержанием спирта, поскольку он способен еще больше высушить кожу в зимнее время. Кроме того, следует исключить средства на масляной основе: они не способны хорошо увлажнить кожу, но при этом на морозе масла охлаждаются и повреждают ее.

Также следует с особой внимательностью относиться к средствам с вазелином и парафином: в холодное время года их лучше вовсе исключить из ухода.

«Несмотря на то, что тонкая пленка, образованная этими компонентами, будет защищать кожу от потери влаги, со временем использование этих средств приведет к сухости кожи», — объяснила Хиджази Ясмина.

Незадолго до этого косметологи также рассказали, от какой декоративной косметики лучше отказаться в зимнее время. Специалисты подчеркнули, что в первую очередь следует исключить использование декоративной косметики с сухой текстурой и тонкой текстурой на водной основе. Кроме того, по возможности лучше не наносить матирующие тональные средства и тушь для ресниц.