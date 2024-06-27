Дерматолог указала на потенциальную опасность молока и шоколада для кожи

Ранее Юлия Галлямова рассказала, как проявляется аллергия на солнце. По ее словам, это может быть зуд, волдыри, покраснения. Она возникает на солнце или спустя 30 минут после его воздействия на открытые участки кожи. Аллергия может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме, пишет НСН. Врач призвала использовать SPF-крем с высоким фактором защиты. Также частично улучшить ситуацию может правильное питание и исключение продуктов-аллергенов.