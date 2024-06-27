Дерматолог указала на потенциальную опасность молока и шоколада для кожи

В беседе с NewsInfo.Ru 25 июня специалист объяснила, что молочные продукты, полуфабрикаты, фастфуд и сладости могут негативно отражаться на работе сальных желез, провоцируя закупорку пор и акне.
По словам врача, сальные железы чувствительны к повышенному содержанию углеводов и жирных кислот. Продуты промышленной переработки содержат трансжиры, у которых неправильная химическая формула. К таким продуктам относятся фастфуды, продукты быстрого приготовления, котлеты, пиццы и сосиски.
Кроме того, сальные железы могут быть чувствительны к быстрым углеводам. К таким продуктам врач отнесла кондитерские изделия, включая шоколад, особенно содержащие нездоровые пальмовые и растительные жиры. Также быстрые углеводы и трансжиры содержатся в фастфуде и полуфабрикатах, пишет Pravda.Ru.
В мае дерматолог и венеролог Елизавета Абалухова предупредила, что длительное пребывание на солнце может привести к обострению акне. По словам специалиста, при чрезмерном воздействии УФ-лучей происходит снижение защитных функций кожи. Это приводит к повышению активности сальных желез, их закупорке и появлению новых воспалений, сообщает 360.ru.
В феврале врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказала, что неправильное питание часто является причиной появления прыщей, поэтому стоит отказаться от некоторых продуктов, чтобы кожа была чистой. В частности, сладости содержат избыточное количество углеводов, сахара, а также провоцируют увеличение продукции кожного сала, именно это потом становится основой для воспаления.
Ранее Юлия Галлямова рассказала, как проявляется аллергия на солнце. По ее словам, это может быть зуд, волдыри, покраснения. Она возникает на солнце или спустя 30 минут после его воздействия на открытые участки кожи. Аллергия может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме, пишет НСН. Врач призвала использовать SPF-крем с высоким фактором защиты. Также частично улучшить ситуацию может правильное питание и исключение продуктов-аллергенов.