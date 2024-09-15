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Дерматолог рассказала, почему возникает псориаз и как облегчить его течение

Псориаз — хроническое заболевание кожи, которое встречается как у взрослых, так и у детей. Почему оно возникает, как проявляется и можно ли как-то облегчить течение недуга, «Вечерняя Москва» узнала у врача-дерматолога, трихолога краснодарского филиала сети «Клиника Фомина» Виктории Кривды.

Источник: Доктор Питер

Где и как проявляется псориаз

Как рассказала специалист, заболевание поражает чаще всего:

  • область локтей;
  • колен;
  • также может затрагивать любой участок кожного покрова;
  • поражать волосистую часть головы;
  • ногтевые пластины.

— Проявляется псориаз шелушащимися бляшками и зудом. Способен вызывать осложнения в виде псориатического артрита, — подчеркнула дерматолог.

Почему возникает псориаз

По словам врача, в развитии псориаза значение имеют:

  • наследственная предрасположенность;
  • нарушения функции иммунной, эндокринной, нервной систем;
  • неблагоприятное воздействие факторов внешней среды.

К числу провоцирующих факторов относят:

  • психоэмоциональное перенапряжение;
  • хронические инфекции (чаще стрептококковые);
  • злоупотребление алкоголем.

Распространенные формы псориаза:

Обыкновенный (вульгарный, бляшечный)

Характеризуется появлением на коже папулезных элементов розово-красного цвета с четкими границами, склонных к слиянию и образованию бляшек различных очертаний и величины, покрытых серебристо-белыми чешуйками. Бляшки располагаются преимущественно на разгибательной поверхности локтевых, коленных суставов, в области поясницы, крестца, однако могут локализоваться и на участках волосистой части головы.

Себорейный псориаз

Характеризуется локализацией высыпаний только на себорейных участках кожи (волосистая часть головы, носогубные и заушные складки, грудь и межлопаточная область). При себорейном псориазе чешуйки обычно имеют желтоватый оттенок, при этом на голове шелушение может быть очень выраженным, а высыпания могут переходить с волосистой части головы на кожу лба, образуя так называемую псориатическую корону.

Каплевидный псориаз

Является острой формой заболевания, характеризуется появлением на коже многочисленных каплевидных папул ярко-красного цвета с небольшим шелушением и инфильтрацией. Часто возникает в детском или подростковом возрасте и развивается после перенесенных инфекционных заболеваний стрептококковой этиологии. Каплевидный псориаз может трансформироваться в вульгарный псориаз.

Пустулезный псориаз

Проявляется в виде генерализованных или ограниченных высыпаний, чаще располагающихся в области ладоней и подошв и представленных поверхностными пустулезными элементами.

Генерализованный псориаз

Проявляется появлением на фоне яркой эритемы мелких поверхностных стерильных пустул, сопровождающихся жжением и болезненностью, расположенных как в зоне типичных псориатических бляшек, так и на ранее неизмененной коже. Эритематозные очаги с пустулизацией быстро увеличиваются в размерах, сливаются, захватывая обширные участки кожного покрова, так что псориатические бляшки перестают быть различимыми. Слившиеся пустулы отслаивают эпидермис, образуя «гнойные озера».

— Для постановки диагноза основным является проведение визуального осмотра кожных покровов пациента. Сдавать анализы для подтверждения диагноза не имеет смысла, — заверила врач.

Как облегчить течение псориаза

И хотя полное излечение невозможно, псориаз можно взять под контроль при помощи местной терапии, применения лекарственных средств, которые подбирает врач индивидуально после оценки состояния пациента, отметила специалист.

— А вот эффективность народных методов — добавок с рыбьим жиром, крема с соком алоэ или средств из барбариса — не доказана, — предупредила дерматолог.

Однако есть несколько рекомендаций, которые вы можете использовать самостоятельно, добавила врач. Среди них:

  • регулярное увлажнение кожи;
  • защита кожи от повреждений;
  • минимизация воздействия триггеров, о которых вам известно;
  • исключение посещений бани, сауны и солярия, то есть мест, где кожа подвергается нагреванию;
  • снижение уровня стресса по возможности;
  • сбалансированное питание.