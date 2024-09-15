Дерматолог рассказала, почему возникает псориаз и как облегчить его течение

Где и как проявляется псориаз
Как рассказала специалист, заболевание поражает чаще всего:
- область локтей;
- колен;
- также может затрагивать любой участок кожного покрова;
- поражать волосистую часть головы;
- ногтевые пластины.
— Проявляется псориаз шелушащимися бляшками и зудом. Способен вызывать осложнения в виде псориатического артрита, — подчеркнула дерматолог.
Почему возникает псориаз
По словам врача, в развитии псориаза значение имеют:
- наследственная предрасположенность;
- нарушения функции иммунной, эндокринной, нервной систем;
- неблагоприятное воздействие факторов внешней среды.
К числу провоцирующих факторов относят:
- психоэмоциональное перенапряжение;
- хронические инфекции (чаще стрептококковые);
- злоупотребление алкоголем.
Распространенные формы псориаза:
Обыкновенный (вульгарный, бляшечный)
Характеризуется появлением на коже папулезных элементов розово-красного цвета с четкими границами, склонных к слиянию и образованию бляшек различных очертаний и величины, покрытых серебристо-белыми чешуйками. Бляшки располагаются преимущественно на разгибательной поверхности локтевых, коленных суставов, в области поясницы, крестца, однако могут локализоваться и на участках волосистой части головы.
Себорейный псориаз
Характеризуется локализацией высыпаний только на себорейных участках кожи (волосистая часть головы, носогубные и заушные складки, грудь и межлопаточная область). При себорейном псориазе чешуйки обычно имеют желтоватый оттенок, при этом на голове шелушение может быть очень выраженным, а высыпания могут переходить с волосистой части головы на кожу лба, образуя так называемую псориатическую корону.
Каплевидный псориаз
Является острой формой заболевания, характеризуется появлением на коже многочисленных каплевидных папул ярко-красного цвета с небольшим шелушением и инфильтрацией. Часто возникает в детском или подростковом возрасте и развивается после перенесенных инфекционных заболеваний стрептококковой этиологии. Каплевидный псориаз может трансформироваться в вульгарный псориаз.
Пустулезный псориаз
Проявляется в виде генерализованных или ограниченных высыпаний, чаще располагающихся в области ладоней и подошв и представленных поверхностными пустулезными элементами.
Генерализованный псориаз
Проявляется появлением на фоне яркой эритемы мелких поверхностных стерильных пустул, сопровождающихся жжением и болезненностью, расположенных как в зоне типичных псориатических бляшек, так и на ранее неизмененной коже. Эритематозные очаги с пустулизацией быстро увеличиваются в размерах, сливаются, захватывая обширные участки кожного покрова, так что псориатические бляшки перестают быть различимыми. Слившиеся пустулы отслаивают эпидермис, образуя «гнойные озера».
— Для постановки диагноза основным является проведение визуального осмотра кожных покровов пациента. Сдавать анализы для подтверждения диагноза не имеет смысла, — заверила врач.
Как облегчить течение псориаза
И хотя полное излечение невозможно, псориаз можно взять под контроль при помощи местной терапии, применения лекарственных средств, которые подбирает врач индивидуально после оценки состояния пациента, отметила специалист.
— А вот эффективность народных методов — добавок с рыбьим жиром, крема с соком алоэ или средств из барбариса — не доказана, — предупредила дерматолог.
Однако есть несколько рекомендаций, которые вы можете использовать самостоятельно, добавила врач. Среди них:
- регулярное увлажнение кожи;
- защита кожи от повреждений;
- минимизация воздействия триггеров, о которых вам известно;
- исключение посещений бани, сауны и солярия, то есть мест, где кожа подвергается нагреванию;
- снижение уровня стресса по возможности;
- сбалансированное питание.