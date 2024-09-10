Дерматолог объяснила, как ухаживать за кожей осенью

С приходом холодов кожа начинает испытывать стресс, ощущать температурный дискомфорт и дефицит солнечного света. Она становится более сухой, могут появиться раздражение и шелушение, а также кожные заболевания. Врач-дерматовенеролог, замглавврача Московского областного кожвендиспансера Елена Авербух рассказала, как защитить здоровье кожи осенью.
Она сообщила, что холодный воздух способствует обезвоживанию кожи и делает ее уязвимой. В связи с этим могут обостриться атопический дерматит, экзема, крапивница, псориаз и другие кожные заболевания.
Врач назвала четыре способа помощи коже в холодное время года.
1. Увлажнение
Нужно использовать увлажняющие средства с богатым составом, чтобы компенсировать потерю влаги.
2. Питание
Стоит есть больше фруктов и овощей, богатых витаминами A, C и E.
3. Защита
Не стоит забывать про защитный крем, особенно в ветреную и влажную погоду, а также о головном уборе и теплых перчатках.
4. Профессиональный уход
По возможности нужно посещать дерматолога и косметолога. Они подбирают средства с учетом особенностей и потребностей кожи конкретного человека.
При появлении нездоровых высыпаний нужно идти к врачу-дерматологу. Только медицинский специалист может провести точную диагностику и назначить эффективное лечение, подчеркнула Елена Авербух.
Стоит учитывать, что сухость кожи и закупорка пор могут возникнуть из-за пудры. В связи с этим эксперты советуют ее не использовать. Это же средство, кстати, наряду с другими факторами способно заставить женщин выглядеть старше.