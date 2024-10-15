Дерматолог назвала способы борьбы с сухостью кожи в холодный период

Берендяева отметила, что немаловажной является температура воды, которая используется для умывания. Лучше отдавать предпочтение теплой, а не горячей воде, поскольку высокая температура сильнее сушит кожу.
«После душа используйте увлажняющие средства, нанося их на еще слегка мокрую кожу. Антибактериальное мыло для интимной гигиены может оказаться слишком жестким для рук. Чаще смазывайте их бальзамами, а для смягчения кутикулы втирайте оливковое масло», — порекомендовала дерматолог.
Также косметолог посоветовала приобрести увлажнитель воздуха. Она пояснила, что использование батарей снижает влажность воздуха до 10%, в то время как благоприятная среда — это уровень влажности около 30%. Кроме того, важно пользоваться бальзамом для губ или вазелином.
«Важно также ухаживать за кожей рук и ног, которая также подвержена сухости. Зимой наносите крем и одевайте перчатки до выхода на улицу, а ноги на ночь смажьте густым увлажняющим средством и оденьте носки», — посоветовала специалист.
Кроме того, по возможности нежелательно использовать для умывания неотфильтрованную воду из-под крана, поскольку в ее составе присутствуют негативно воздействующие на кожу минералы.
«“Полезно будет добавить в свой рацион рыбий жир. Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в нем, отлично увлажняют сухую кожу”, — добавила Берендяева.
Ранее, 11 октября, заведующая детским инфекционным отделением Мытищинской больницы Раиса Попова предупредила об опасности мозолей. По ее словам, они могут стать причиной тяжелой инфекции.
До этого, 30 августа, врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева рассказала, что пигментные пятна на коже встречаются довольно часто и могут быть вызваны разными причинами, в том числе употреблением таких продуктов, как петрушка или грейпфрут, которые повышают чувствительность к ультрафиолету.