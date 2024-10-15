Дерматолог назвала способы борьбы с сухостью кожи в холодный период

До этого, 30 августа, врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева рассказала, что пигментные пятна на коже встречаются довольно часто и могут быть вызваны разными причинами, в том числе употреблением таких продуктов, как петрушка или грейпфрут, которые повышают чувствительность к ультрафиолету.