Дерматолог назвала причины непрекращающейся перхоти

Как рассказала в разговоре с NEWS.ru дерматолог Наталия Жовтан, перхоть появляется при псориазе, себорейном дерматите, асбестовидном лишае, атопическом дерматите.
«Шелушение кожи головы выглядит как перхоть. Состояние усугубляется при чрезмерно сухом воздухе в помещении», — сказала дерматолог.
Она отметила, что любой гормональный сбой, изменения в обмене веществ (например, беременность, отмена контрацептивов и других лекарств), вирусные заболевания часто становятся причиной себореи на фоне неправильного ухода за кожей головы.
Стоит также знать, что редкое мытье волос при жирной коже может привести к скоплению кожного сала и развитию себорейного дерматита. При нем появляются обильное шелушение, зуд и покраснение.
«При таком типе кожи агрессивные компоненты шампуня способствуют дополнительному раздражению и вызывают аллергию в виде шелушения и сухой перхоти», — добавила дерматолог.
Обладателям сухой и чувствительной кожи головы она посоветовала использовать бессульфатные шампуни, то есть с нейтральным рН 5,5 и мягким составом. Такие средства не пересушивают кожу.
Наталия Жовтан также рассказала, что проблемы с кожей головы индивидуальны, меняются с течением времени и при смене погоды, при повышенных физических нагрузках и даже при окрашивании и неправильно подобранном шампуне.
«Средство, подошедшее вашему родственнику или знакомому, может оказаться вредным для кожи вашей головы», — подчеркнула дерматолог.
Ранее эксперты рассказали, какой шампунь может вызвать перхоть.