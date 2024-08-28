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Дерматолог назвала причины непрекращающейся перхоти

Нередко из-за проблем с чувствительной кожей головы появляется перхоть. Она может говорить о наличии ряда заболеваний.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Как рассказала в разговоре с NEWS.ru дерматолог Наталия Жовтан, перхоть появляется при псориазе, себорейном дерматите, асбестовидном лишае, атопическом дерматите.

«Шелушение кожи головы выглядит как перхоть. Состояние усугубляется при чрезмерно сухом воздухе в помещении», — сказала дерматолог.

Она отметила, что любой гормональный сбой, изменения в обмене веществ (например, беременность, отмена контрацептивов и других лекарств), вирусные заболевания часто становятся причиной себореи на фоне неправильного ухода за кожей головы.

Стоит также знать, что редкое мытье волос при жирной коже может привести к скоплению кожного сала и развитию себорейного дерматита. При нем появляются обильное шелушение, зуд и покраснение.

«При таком типе кожи агрессивные компоненты шампуня способствуют дополнительному раздражению и вызывают аллергию в виде шелушения и сухой перхоти», — добавила дерматолог.

Обладателям сухой и чувствительной кожи головы она посоветовала использовать бессульфатные шампуни, то есть с нейтральным рН 5,5 и мягким составом. Такие средства не пересушивают кожу.

Наталия Жовтан также рассказала, что проблемы с кожей головы индивидуальны, меняются с течением времени и при смене погоды, при повышенных физических нагрузках и даже при окрашивании и неправильно подобранном шампуне.

«Средство, подошедшее вашему родственнику или знакомому, может оказаться вредным для кожи вашей головы», — подчеркнула дерматолог.

Ранее эксперты рассказали, какой шампунь может вызвать перхоть.