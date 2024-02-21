Деревья помогли установить точные даты исторических событий

При помощи годовых колец деревьев с Ямала дендрохронологи выяснили точные даты исторических событий и сверхсильных солнечных вспышек, происходивших в различных уголках Земли на протяжении девяти тысяч лет. Все данные опубликованы в «Лесотехническом журнале».
Мощный солнечный шторм приводит к резкому усилению образования в атмосфере Земли бериллия-10, хлора-36, углерода-14. Радиоактивный углерод в составе углекислого газа поступает в деревья и откладывается в них. Анализируя вещество в отдельных годичных кольцах, специалисты могут точно сказать, как менялось его содержание в воздушной оболочке Земли с точностью до одного года.
Такие всплески называют «событием Мияке» — в честь первооткрывателя явления. В 2012 году Фуса Мияке обнаружил вспышку в радиоуглерода в древесине. За 12 лет ученые установили, что сильнейшие вспышки на Солнце произошли в 775 году, 5 259 году до нашей эры, 7 176 году до нашей эры и в 12 350 году до нашей эры. Первые две даты отмечены в древесно-кольцевой хронологии.
Первым событием, которое удалось установить ученым, было извержение вулкана Чанбайшань на границе нынешних КНР и КНДР. Тогда оставалось неизвестным, могло ли это стихийное бедствие уничтожить государство Бохай в 926 году. В результате радиоуглеродного анализа было установлено, что деревья погибли в 946 году. К тому времени Бохай уже был захвачен кочевниками, следовательно, Чанбайшань не имеет никакого отношения к краху.
Также для научного сообщества оставалось загадкой, когда была построена крепость Пор-Бажын на острове посреди озера Тере-Холь в Туве, а также кто участвовал в ее воздвижении.
Предполагалось, что комплекс мог быть монастырем или дворцом. Возможно, он предназначался как для оборонительных, так и для ритуальных целей, но убедительных доказательств в пользу какого-либо из вариантов не было.
Благодаря радиоуглеродному анализу 20 древесных колец трех хорошо сохранившихся благодаря вечной мерзлоте лиственниц из основания стены, была определена дата начала строительства крепости — 777 год. Скорее всего, уйгурский монарх Бёгу Кагана, правившего в то время, воздвиг Пор-Бажын как манихейский монастырь. Но в 779 году повстанцы убили Бёгу Кагана вместе с его сыновьями и приближенными, выступив против манихейства. Поэтому когда сооружение было закончено, оно оказалось бесполезным, поэтому не было заселено и оставалось пустующем все время.
Удалось установить и год появления неолитической стоянки Диспилио в Северной Греции, которая является ключевой для неолита Эгейского моря. Анализ древесины показал, что строительная активность на ней продолжалась как минимум 188 лет — с 5 328 по 5 140 годы до нашей эры.
По словам ученых, события Мияки помогут установить не только хронологию исторических событий и отношение древних цивилизаций, но и привести к открытию новых явлений. Специалисты намерены создать параллельные для нескольких районов Земли древесно-кольцевых хронологий по радиоуглероду за последние 12 000 лет.
Узнать об исторических событиях могут помочь и льды Гренландии и Антарктиды. Так, ученые выяснили, когда на Солнце произошел самый мощный шторм за последние десять тысяч лет.
Анна Морозова