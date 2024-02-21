Деревья помогли установить точные даты исторических событий

Благодаря радиоуглеродному анализу 20 древесных колец трех хорошо сохранившихся благодаря вечной мерзлоте лиственниц из основания стены, была определена дата начала строительства крепости — 777 год. Скорее всего, уйгурский монарх Бёгу Кагана, правившего в то время, воздвиг Пор-Бажын как манихейский монастырь. Но в 779 году повстанцы убили Бёгу Кагана вместе с его сыновьями и приближенными, выступив против манихейства. Поэтому когда сооружение было закончено, оно оказалось бесполезным, поэтому не было заселено и оставалось пустующем все время.