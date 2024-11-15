Депутаты в Новой Зеландии сорвали заседание парламента танцем маори

Отмечается, что таким образом местные депутаты протестовали против законопроекта, вносящего поправки в договор Вайтанги, подписанный между британскими вождями и вождями маори в 1840 году. Многие новозеландцы считают, что он дискриминирует граждан, не относящихся к коренному населению.
На прошлой неделе новозеландская партия представила законопроект, который закрепляет узкое толкование договора Вайтанги в законодательстве. Представители маори теперь считают, что законопроект подрывает права коренных народов.
Во время заседания парламента депутат Хана-Равити Майпи-Кларк разорвала копию законопроекта и станцевала танец маори. После этого она была отстранена от работы в парламенте на один день, передает Telegram-канал.
Посол Новой Зеландии Марк Трейнор на встречу с президентом России Владимиром Путиным надел традиционный наряд с перьями — какаху.
Депутат Европейского парламента (ЕП) от Румынии Диана Шошоакэ надела на себя намордник прямо на заседании, после чего ее насильно вывели из зала. Соответствующую видеозапись в социальных сетях выложил коллега политика Луис Лазарус.