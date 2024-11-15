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Депутаты в Новой Зеландии сорвали заседание парламента танцем маори

В Новой Зеландии депутаты Te Pati Maori сорвали заседание парламента, исполнив традиционный танец маори хаку. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает Baza.

Отмечается, что таким образом местные депутаты протестовали против законопроекта, вносящего поправки в договор Вайтанги, подписанный между британскими вождями и вождями маори в 1840 году. Многие новозеландцы считают, что он дискриминирует граждан, не относящихся к коренному населению.

На прошлой неделе новозеландская партия представила законопроект, который закрепляет узкое толкование договора Вайтанги в законодательстве. Представители маори теперь считают, что законопроект подрывает права коренных народов.

Во время заседания парламента депутат Хана-Равити Майпи-Кларк разорвала копию законопроекта и станцевала танец маори. После этого она была отстранена от работы в парламенте на один день, передает Telegram-канал.

Посол Новой Зеландии Марк Трейнор на встречу с президентом России Владимиром Путиным надел традиционный наряд с перьями — какаху.

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Румынии Диана Шошоакэ надела на себя намордник прямо на заседании, после чего ее насильно вывели из зала. Соответствующую видеозапись в социальных сетях выложил коллега политика Луис Лазарус.