Депутаты рассказали, сколько платят за свои обеды в думской столовой

Андрей Свинцов заявил, что в день тратит около 200 рублей. В его рационе овсяная каша и кофе на завтрак, а также два яйца и куриный бульон на обед. За каждый приём пищи депутат отдаёт по 100 рублей. Может выйти и дороже, если в меню не окажется куриного бульона. Тогда приходится покупать щи. По словам депутата, за 24 года работы в Госдуме у него никогда не бывало чека выше 500 рублей.
Михаил Делягин же утверждает, что полноценно пообедать в Госдуме дешевле 600 рублей — не получится. Впрочем, по его мнению, в столовой для депутатов цены могли бы быть выше с учётом доходов народных избранников. Его же любимое блюдо — салат из баклажанов, который стоит около 300 рублей.
Елена Драпеко призналась, что сегодня позавтракала кашей, яйцом пашот и капучино — за всё отдала 381 рубль. В столовой Госдумы, по её словам, можно найти два меню: ежедневное и «на заказ» — во втором варианте блюда подороже.
А вот депутат Анастасия Удальцова и вовсе рассказала, что не всегда ест в думской столовой, а иногда ходит в похожее заведение в ГУМе, где цены примерно такие же. Однако иногда позволяет себе взять в Госдуме салат с кальмарами, который стоит около 600 рублей, и чай с лимоном и мёдом примерно за 100 рублей. По её словам, в меню думской столовой уже давно нет слишком бюджетных вариантов обеда.
Ранее депутат Амир Хамитов показал свой чек из столовой Госдумы, где за шесть позиций он отдал 577 рублей. Он также назвал фейками разошедшиеся по Сети снимки чеков, согласно которым в Думе можно купить полноценный обед за 150 рублей.