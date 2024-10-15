Депутаты рассказали, сколько платят за свои обеды в думской столовой

А вот депутат Анастасия Удальцова и вовсе рассказала, что не всегда ест в думской столовой, а иногда ходит в похожее заведение в ГУМе, где цены примерно такие же. Однако иногда позволяет себе взять в Госдуме салат с кальмарами, который стоит около 600 рублей, и чай с лимоном и мёдом примерно за 100 рублей. По её словам, в меню думской столовой уже давно нет слишком бюджетных вариантов обеда.