Депутаты Рады потребовали экстрадиции бежавших из страны коррупционеров

Украинские депутаты зарегистрировали проект постановления документа.

Источник: Аргументы и факты

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, призывающий другие государства содействовать в розыске, задержании и экстрадиции коррупционеров, покинувших страну.

«Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к правительствам и компетентным органам иностранных государств с просьбой помочь в установлении местонахождения, аресте и экстрадиции лиц, которые подозреваются, обвиняются или осуждены за коррупционные правонарушения и связанные с ними преступления, совершенные на территории Украины», — указано в карточке документа.

Напомним, НАБУ приостановило распространение информации по делу о коррупции в отношении бизнесмена Тимура Миндича. Ранее стало известно, что Миндич вместе с финансистом Александром Цукерманом нелегально легализовали более 7 млн долларов с помощью коррупционных схем.

Также сообщалось, что НАБУ предъявило Тимуру Миндичу подозрения по ряду статей, включая создание преступной организации, давление на чиновников и отмывание средств.