Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты приняли закон о переводе домовых чатов в национальный мессенджер MAX

Теперь УК обязаны общаться с жильцами там.

Источник: РИА "Новости"

Депутаты Государственной думы приняли закон, который вводит новые правила взаимодействия между жильцами многоквартирных домов и управляющими компаниями. Согласно документу, общение должно вестись через домовые чаты в отечественном мессенджере MAX.

Кроме того, закон наделяет членов совета многоквартирного дома правом подписывать акты выполненных работ по содержанию общего имущества. Порядок подписания и регламент такого взаимодействия будет устанавливать Министерство строительства. Также закон заменяет квалификационный экзамен для руководителей управляющих компаний на независимую оценку квалификации.

Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин сообщил, что до конца 2025 года для каждого многоквартирного дома в России должны будут созданы домовые чаты в мессенджере MAX. По словам чиновника, мера затронет порядка миллиона многоквартирных домов по всей стране.

MAX — продукт компании VK. С 1 сентября мессенджер стал обязателен для предустановки на все электронных устройствах, которые продаются в России.

Узнать больше по теме
Государственная дума: как устроен главный законодательный орган России
Государственная дума — это сердце законотворчества в России. Именно здесь создаются федеральные законы, которые касаются жизни каждого гражданина: от образования и медицины до налогов и внешней политики. В статье разберем, как устроена Дума, кто в ней работает, как проходят выборы и как рождаются новые законы.
Читать дальше