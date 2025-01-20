Депутаты предлагают упростить поступление в колледжи

Если законопроект будет принят, выпускники смогут сдавать только русский язык и математику, что упростит поступление в колледжи. Новую систему планируют протестировать в пяти регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, рассказали в Коммерсанте.
Депутаты уверены, что это сделает средние специальные учебные заведения более популярными. Однако эксперты предупреждают, что сокращение экзаменов может негативно сказаться на качестве образования.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин уже высказывался за упрощение экзаменационной системы для тех, кто хочет осваивать рабочие профессии. Однако некоторые родители выступают за обратное: они хотят, чтобы в колледжи принимали по результатам экзаменов, а не по среднему баллу аттестата.
Эксперты считают, что инициатива может быть воспринята положительно, особенно в семьях с трудными учащимися, которые смогут сэкономить на репетиторах. Однако есть опасения, что это подорвет авторитет экзаменов и ухудшит качество образования в целом.
Ранее сообщалось, что российские университеты перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года.