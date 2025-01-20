Депутаты предлагают упростить поступление в колледжи

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин уже высказывался за упрощение экзаменационной системы для тех, кто хочет осваивать рабочие профессии. Однако некоторые родители выступают за обратное: они хотят, чтобы в колледжи принимали по результатам экзаменов, а не по среднему баллу аттестата.