Депутаты предлагают разрешить тратить маткапитал на стоматологию

Ранее за возможность использования маткапитала на медицинскую помощь выступал Комитет Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов. Как подчеркивает глава комитета Ярослав Нилов, речь идет о тратах маткапитала на лечение самих детей. Ведь на обучение детей его можно тратить. Но родители часто сталкиваются с финансовыми трудностями при лечении ребенка. «Это может быть связано с необходимостью проведения срочной дорогостоящей операции, а квот на бесплатную операцию сейчас нет, а также необходимостью получения платных медуслуг. При амбулаторном лечении бесплатные лекарства выдаются на детей лишь до трех лет, а на детей из многодетных семей — до шести лет», — акцентировал внимание Нилов. При этом в ряде регионов предусмотрена возможность направления средств регионального маткапитала на лечение и реабилитацию ребенка.