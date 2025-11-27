Депутаты предлагают разрешить тратить маткапитал на стоматологию

Сейчас медицинская помощь при заболеваниях полости рта (кроме протезирования зубов) россиянам оказывается бесплатно, но в то же время определенные дорогостоящие виды лечения, современные пломбы за счет ОМС не устанавливаются. Делать это нужно за счет собственных средств. Льгот нет. Материнский капитал использовать на оплату таких услуг тоже нельзя.
В экспертном сообществе уже не первый год обсуждаются варианты расширения возможностей использования маткапитала. Нынешняя инициатива — одна из таких возможностей. При этом депутаты оговариваются: они предлагают разрешить тратить маткапитал на платное лечение зубов только многодетным мамам, у которых трое и более детей. Первый зампред Комитета по обороне, соавтор законопроекта Алексей Журавлев считает, что государство вполне может позволить себе дополнительную заботу о многодетных матерях. Тем более что деньги на материнский капитал ведь и так выделены, из бюджета дополнительные средства не понадобятся. «Просто появляется еще одно направление для применения», — подчеркивает депутат.
Материнский капитал как инструмент повышения рождаемости был основан на том, что он должен выступать не в форме скорой помощи в бытовой семейной жизни, а как способ преодоления серьезных вызовов в улучшении условий жизни семей. «То есть в решении стратегических задач по приобретению собственного жилья, достойного образования детей и пенсионного обеспечения матери, которая теряет пенсионный стаж и баллы из-за участия в воспитании детей», — напоминает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. По его мнению, предложение депутатов о возможности расходования средств материнского капитала на текущие нужды, коими является и стоматология, делает недостижимыми эти стратегические цели. «Более правильно было бы расширить права на бесплатную медицинскую помощь многодетным семьям через расширение номенклатуры стоматологических услуг за счет бюджетных средств», — считает Сафонов.
Ранее за возможность использования маткапитала на медицинскую помощь выступал Комитет Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов. Как подчеркивает глава комитета Ярослав Нилов, речь идет о тратах маткапитала на лечение самих детей. Ведь на обучение детей его можно тратить. Но родители часто сталкиваются с финансовыми трудностями при лечении ребенка. «Это может быть связано с необходимостью проведения срочной дорогостоящей операции, а квот на бесплатную операцию сейчас нет, а также необходимостью получения платных медуслуг. При амбулаторном лечении бесплатные лекарства выдаются на детей лишь до трех лет, а на детей из многодетных семей — до шести лет», — акцентировал внимание Нилов. При этом в ряде регионов предусмотрена возможность направления средств регионального маткапитала на лечение и реабилитацию ребенка.