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Депутаты хотят запретить увольнение кормильцев многодетных семей

Несправедливое ограничение для родителей с детьми, которое прописано в Трудовом кодексе РФ, решили поправить наши законодатели. Речь идет о многодетных семьях и ситуациях, когда единственный кормилец большой семьи может остаться без работы.

В действующем законодательстве и сейчас есть ограничения по увольнению таких отцов или матерей. Но оно с годами перестало отвечать реалиям сегодняшнего дня. Депутаты предлагают дополнить законодательство ограничением на расторжение трудового договора с единственным кормильцем в многодетных семьях.

Новый законопроект вносит изменения в Трудовой кодекс РФ. Точнее — в часть 4 статьи 261 Трудового кодекса РФ. Разъясним, что в этой статье содержится правило, по которому «расторжение трудового договора с единственным кормильцем ребенка в возрасте до 3 лет в семье, воспитывающей трех и более детей в возрасте до 14 лет, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя не допускается».

Депутаты предлагают дополнить закон ограничением на расторжение трудового договора.

Разработчики нового законопроекта совершенно справедливо указывают в пояснительной записке к документу, что в этом, действующем, положении содержится «несправедливое ограничение по возрасту и старших детей (до 14 лет), и младших (до 3 лет)».

Норма эта достаточно старая, поэтому выяснить, почему «детские» возрастные рамки были установлены именно так, практически невозможно. В законопроекте предлагается запретить увольнять единственных кормильцев многодетных семей с детьми до тех пор, пока детям не исполнится 18 лет.

При этом авторы инициативы напоминают, что согласно указу президента РФ от 23 января 2024 г. N 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей» многодетной в нашей стране считается семья, имеющая трех и более детей. И что еще важно напомнить, статус многодетной семьи устанавливается бессрочно.