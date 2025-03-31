Депутаты хотят запретить увольнение кормильцев многодетных семей

Новый законопроект вносит изменения в Трудовой кодекс РФ. Точнее — в часть 4 статьи 261 Трудового кодекса РФ. Разъясним, что в этой статье содержится правило, по которому «расторжение трудового договора с единственным кормильцем ребенка в возрасте до 3 лет в семье, воспитывающей трех и более детей в возрасте до 14 лет, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя не допускается».