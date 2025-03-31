Депутаты хотят запретить увольнение единственных кормильцев семей

Предложенный законопроект внесет изменения в часть 4 статьи 261 Трудового кодекса РФ. В этой статье указано, что «расторжение трудового договора с единственным кормильцем ребенка в возрасте до 3 лет в семье, воспитывающей трех и более детей в возрасте до 14 лет, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя не допускается».