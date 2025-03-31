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Депутаты хотят запретить увольнение единственных кормильцев семей

Депутаты решили внести изменения в Трудовой кодекс, чтобы устранить ограничения для родителей, воспитывающих многодетные семьи. Вопрос касается ситуаций, когда единственный кормилец может потерять работу.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В действующем законодательстве уже имеются ограничения на увольнение таких родителей. Однако, с течением времени они перестали соответствовать современным реалиям. Депутаты предлагают дополнить законодательство новым ограничением, которое будет касаться расторжения трудового договора с единственным кормильцем в многодетных семьях.

Предложенный законопроект внесет изменения в часть 4 статьи 261 Трудового кодекса РФ. В этой статье указано, что «расторжение трудового договора с единственным кормильцем ребенка в возрасте до 3 лет в семье, воспитывающей трех и более детей в возрасте до 14 лет, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя не допускается».

Законодатели предлагают расширить это положение, чтобы запретить увольнение единственных кормильцев многодетных семей до достижения детьми 18-летнего возраста. Авторы законопроекта в пояснительной записке указывают на «несправедливое ограничение по возрасту» как для старших детей (до 14 лет), так и для младших (до 3 лет).

Кроме того, авторы инициативы напоминают, что согласно указу президента РФ от 23 января 2024 года № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей», многодетной считается семья, имеющая трех и более детей. Важно отметить, что статус многодетной семьи устанавливается бессрочно.

Ранее в России предложили выдавать молодым родителям набор для новорожденных.