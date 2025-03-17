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Депутаты допускают принятие закона о блогерах в России

Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что рекомендации, разработанные рекламной отраслью для блогеров, могут в будущем трансформироваться в полноценный федеральный закон «О блогерах».

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Ранее рекламная отрасль утвердила ряд рекомендаций, касающихся работы блогеров. В их числе обязательное указание контактов лица, ответственного за контент, а также запрет на использование нецензурной лексики, пропаганду суеверий, рекламу ресурсов иностранных агентов и материалы нежелательных организаций.

«Я не раз говорил о необходимости саморегулирования российской блогосферы — и вот оно, наконец, случилось. Понаблюдаем, как отрасль будет соблюдать все эти стандарты и какие меры станет применять к нарушителям. Возможно, что-то из этого со временем оформится в федеральный закон “О блогерах”», — отметил депутат.

В январе вступил в силу новый порядок регистрации блогеров в Роскомнадзоре. Согласно приказу, все блогеры с 10 тыс. подписчиков и более обязаны зарегистрироваться в реестре, чтобы иметь возможность размещать рекламу и получать донаты. В случае несоблюдения правил, они рискуют быть исключенными из реестра, что приведет к запрету на размещение рекламы и получению финансовой поддержки.