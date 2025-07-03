Депутата, назвавшего Югру родиной узбеков, лишили зарплаты

«У меня в мыслях не было кого-то оскорбить… Мысль у меня была только о том, что не все едут, чтобы присосаться к бюджету. Я хотел сказать, что, может быть, люди едут с хорошими намерениями, что есть общая культура, общая история, что они хотят стать частью России, что они чувствуют близость к нашей стране. Некоторые люди, не все. Я люблю страну, живу тут уже 40 лет. Я люблю наш народ, все народы, которые здесь живут», — отметил Таги-Заде в своем выступлении перед голосованием.