Депутата, назвавшего Югру родиной узбеков, лишили зарплаты

Проект постановления думы Югры «О прекращении осуществления депутатской деятельности на постоянной профессиональной основе» был рассмотрен на заседании в четверг. Как пояснил глава комитета думы по социальному развитию Василий Филиппенко, Таги-Заде намерены лишить зарплаты в связи с пропусками заседаний окружного парламента и комитетов, а также за то, что он фактически не занимается функциями депутата.
«У меня в мыслях не было кого-то оскорбить… Мысль у меня была только о том, что не все едут, чтобы присосаться к бюджету. Я хотел сказать, что, может быть, люди едут с хорошими намерениями, что есть общая культура, общая история, что они хотят стать частью России, что они чувствуют близость к нашей стране. Некоторые люди, не все. Я люблю страну, живу тут уже 40 лет. Я люблю наш народ, все народы, которые здесь живут», — отметил Таги-Заде в своем выступлении перед голосованием.
Председатель думы Борис Хохряков в свою очередь акцентировал, что решение не связано непосредственно с провокационной фразой.
В результате за лишение Халида Таги-Заде депутатской зарплаты проголосовали 32 депутата, против — один, еще пятеро не голосовали.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службы парламента округа, прекращение осуществления депутатской деятельности на постоянной профессиональной основе лишает Таги-Заде только зарплаты, но не мандата, он продолжит работать в составе комитета по соцразвитию.
В конце мая на одном из заседаний думы Таги-Заде заявил, что мигранты, в частности, узбеки, едут в Югру «на историческую родину». Заявление вызвало общественный резонанс. Член СПЧ при президенте России Кирилл Кабанов назвал высказывание Таги-заде «экстремистским», а несколько депутатов Госдумы просили Генпрокуратуру дать словам Таги-Заде правовую оценку. После скандала депутаты лишили Таги-Заде должности зампредседателя комитета по социальному развитию.